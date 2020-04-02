فيديو صادم وكأنه من فيلم هوليودي.. إطلاق نار وقذائف صاروخية لسرقة سيارة في بلدة لبنانية

نشرت صفحة “وينيه الدولة” اللبنانية مقطع فيديو بدّت بدايته وكأنها مقتطعة من فيلم هوليودي، تقول الصفحة بأنه قادم من بلدة الخضر في قضاء بعلبك جنوب لبنان.

ويقول مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة بأن مجموعة من اللصوص قاموا بمهاجمة منزل يعود لعائلة “الأشعل” في بلدة الخضر، بعد أن حاولوا سرقة سيارتهم، ومنعهم أبناء العائلة من سرقتها، ليعودوا ويهاجموا منزل “الأشعل” بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وقال مقطع الفيديو بأن شخص يدعى علي قاسم عودة وآخرين من آل “جعفر” أقدموا على مهاجمة منزل عائلة الأشعل بالرصاص والقذائف الصاروخية، لقيام الأخيرين بمنعهم من سرقة سيارة لهم حاولوا سرقتها قبل حدوث المعركة بوقت قصير.

ويظهر من مقطع الفيديو آثار الدمار الذي خلّفه الاعتداء بالأسلحة والقذائف علي المنزل العائد لعائلة الأشعل، من قبل المهاجمين.

وتساءل مقطع الفيديو عن دور الأجهزة الأمنية اللبنانية، التي لم تحضر على الإطلاق، بعد أن قام أفراد عائلة الأشعل بالاتصال بهم خلال الهجوم على منزلهم، كما أن المدبر وراء الحدث بحسب الفيديو “علي عودة”، لا زال يمرح في الشوارع دون أن تقوم القوات الأمنية باعتقاله.

بالفيديو، لصوص يهاجمون عائلة في بلدة الخضر بسبب منعهم من سرقة سيارتهم! pic.twitter.com/943TqQwthl — وينيه الدولة (@weneldawle) April 1, 2020

وفي ردود الأفعال حول مقطع الفيديو قال أحد المغردين متهكّماً: “يا جماعة الأمن مش وظيفة الجهات الأمنية، الجهات الأمنية وظيفتها فقط المتظاهرين”.

يا جماعة الامن مش وظيفة الجهات الامنية

الجهات الامنية وظيفتها فقط المتظاهرين — AHMAD M. CHAALAN (@AMCHAALAN) April 1, 2020

فيما قال آخر: “هذه المنطقة تابعة للحزب الأصفر بأغلبيتها، ألا يجدر بهم ضبط الوضع في بيتهم؟”.

هذه المنطقة تابعة للحزب الأصفر بأغلبيتها الا يجدر بهم ضبط الوضع في بيئتهم ؟ — لبنان الجديد 🇧🇪🇱🇧 (@Layla87537762) April 1, 2020

اما الثالث فختم بكلمتين حاول تلخيص المشهد ككل قائلاً: “دولة ميليشيا”.