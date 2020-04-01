“شاهد” الكويتية إلهام الفضالة تثير الجدل بتصوير ابنتها في وضع غير لائق أثناء “إجهاضها”

تسببت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في موجة جدل واسعة وانتقادات حادة وجهت لها، عقب نشرها مقطعا مصورا وثقت فيه إجراء عملية إجهاض لابنتها الأمر الذي استنكره ناشطون ووصفوه بغير اللائق.

وظهرت “الفضالة” في مقطع مصور نشرته على حسابها بانستجرام داخل غرفة العمليات عقب انتهاء نجلتها منى من إجراء عملية إجهاض الجنين.

وقالت الفنانة الكويتية بحسب المقطع إن ابنتها منى “خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير”.

وكانت منى ابنة الهام الفضالة مستلقية على السرير عقب إجراء عملية الإجهاض، وظهرت ممسكة بالهاتف، لتثير استفزاز عدد من المتابعين الذين انتقدوها.

شاهد أيضاً: بعد أن أعلنت توبتها والعودة إلى الله”.. “شاهد” ماذا فعلت غدير سلطان على سنابشات في عيد ميلادها…

وكانت إلهام ظهرت في فيديو سابق تعلن إجهاض ابنتها قبل إجراء العملية حيث قالت :”صباح الخير، أنا موجودة في المستشفي حاليا، لأن منى كانت حامل لكن الله ما أراد، وربنا له حكمة أن الحمل ما يكمل في هذه الظروف، وربنا رزقها في ظروف أفضل”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb