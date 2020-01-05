هذه التغريدة كانت سببا لإثارة جنونه.. محمد دحلان يقف وراء أمر ضبط وإحضار الدكتور عبدالله النفيسي في الكويت

علق العميد المتقاعد في المخابرات القطرية شاهين السليطي، على إصدار السلطات الكويتية أمرا بضبط وإحضار المفكر الكبير الدكتور عبدالله النفيسي مشيرا إلي يد للقيادي الفلسطيني الهارب في الإمارات محمد دحلان في هذا الأمر.

وقال “السليطي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على قرار القبض على النفيسي إن الوضع الأمني في الخليج يموج “والبلشتية يلاحقون الشرفاء على تغريدة”

الوضع الأمني في الخليج يموج

و البلشتية يلاحقون الشرفاء على تغريدة

تم اليوم استدعاء د. عبدالله النفيسي على خلفية تغريدة عمرها اكثر من سنتين يقول فيها بان محمد دحلان يحكم الإمارات !!

أتمنى ان تعيد الكويت النظر في قانون الجرائم الالكترونية

لا تقتلوا اسود بلادكم فتأكلم كلاب الساحل pic.twitter.com/FiASH4gzYJ — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 5, 2020

ونشر تغريدة قديمة للدكتور عبدالله النفيسي تحدث فيه عن نفوذ محمد دحلان في الإمارات ليعلق:”تم اليوم استدعاء د. عبدالله النفيسي على خلفية تغريدة عمرها اكثر من سنتين يقول فيها بان محمد دحلان يحكم الإمارات”

وأضاف عميد المخابرات القطرية المتقاعد:”أتمنى ان تعيد الكويت النظر في قانون الجرائم الالكترونية لا تقتلوا اسود بلادكم فتأكلم كلاب الساحل”

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، أمراً بضبط وإحضار المفكر الكويتي الشهير، الدكتور عبدالله النفيسي وهو النائب السابق في البرلمان “مجلس الأمة”، على خلفية قضية الاساءة للإمارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي.

وتداولت تقارير إعلامية كويتية، النبأ مشيرة إلى المحكمة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، أصدرت قرارها بسبب تخلفه عن حضور جلسة المحكمة في القضية المقامة ضده على خلفية الإساءة إلى الإمارات.!

وقبل أيام ذكر عادل عبدالهادي محامي المفكر عبدالله النفيسي، أن موكله تلقى تهديدا من مجهول عبر اتصال هاتفي محذرا مما وصفه بـ”البلطجة” التي تستخدم مؤسسات الدولة لكبح حرية الرأي.

وعن التفاصيل قال “عبدالهادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بلغه من موكله الدكتور عبدالله النفيسي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مجهول بالتهديد بتحويله إلى النيابة العامة يوم، الاثنين أو الثلاثاء، تحديداً بعد مقابلة الصندوق الأسود.

وتابع:”إذ نحذر من هذه البلطجة التي تستخدم مؤسسات الدولة “النيابة” لكبح حرية الرأي المكفولة بالدستور”

وعبر ناشطون في تعليقاتهم عن تضامنهم الواسع مع النفيسي، مستنكرين تعرض أمثاله لمثل هذا التهديد وهو قيمة كبيرة في المجتمع الكويتي.