أكاديمي عُماني بارز: علينا الاستعداد لكل الاحتمالات.. والجهات المعنية “أدرى بالظروف”

علق الأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس ورجل الأعمال العُماني المعروف الدكتور محمد الوردي، على الشائعات المتداولة بكثرة على مواقع التواصل في السلطنة عن صحة السلطان قابوس، مشيرا إلى أنه يجب على العُمانيين التحلي بالصبر ورباطة الجأش والاستعداد لكل الاحتمالات وعدم مطالبة الجهات المعنية بما لا يستطيعون.

وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعد الأسئلة الكثيرة التي وصلته من متابعيه في هذا الشأن:”في مثل هذي الأوقات المحزنة والمبهمة التي تشهدها البلد، علينا التحلي بالصبر ورباطة الجأش والاستعداد لكل الاحتمالات حتى تنفرج الأمور”

أعزائي:

في مثل هذي الأوقات المحزنة والمبهمة التي تشهدها البلد، علينا التحلي بالصبر ورباطة الجأش والاستعداد لكل الاحتمالات حتى تنفرج الأمور



وأن لا نطالب الجهات المعنية بما لا يستطيعون أو أن نحملهم فوق طاقتهم، فهم أدرى بالظروف وأعلم بمصلحة الوطن



فلنصبر لأجل عمان#السلطان_قابوس — د. محمد الوردي (@alwardit) December 26, 2019

وتابع مخاطبا العُمانيين أنه يجب أن لا نطالب الجهات المعنية بما لا يستطيعون أو أن نحملهم فوق طاقتهم، مضيفا:”فهم أدرى بالظروف وأعلم بمصلحة الوطن فلنصبر لأجل عمان”

وفي رده على أحد المتابعين والذي علق على تغريدته بقوله “ليت الأمور تكون بهذه السهولة كيف بالله تطلبون من الناس ما يشبه المستحيل في هكذا موقف؟”، قال الأكاديمي العماني:” فلنحسن الظن برب العباد فعمان بخير طالما حكمنا العقل وابتعدنا عن العواطف الجياشة، فكلنا قلوبنا مكلومة”

فلنحسن الظن برب العباد



فعمان بخير طالما حكمنا العقل وابتعدنا عن العواطف الجياشة.



فكلنا قلوبنا مكلومة — د. محمد الوردي (@alwardit) December 26, 2019

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان حالة من الجدل الواسع واللغط بعد تداول أنباء مزعومة، عن بيان هام سيصدر عن البلاط السلطاني خلال ساعات تزامنا مع الشائعات المتداولة عن صحة السلطان قابوس العائد من رحلة علاجية في بلجيكا قبل أيام.

وفتح الصمت الحكومي في السلطنة الباب للتخمينات ونشر الإشاعات والأكاذيب كلٌ حسب أهدافه، بينما دعا العديد من مواطني السلطنة الحكومة لإصدار بيان يوضح ما يحدث ويقطع هذه الشائعات.