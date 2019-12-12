راقصة في حفل لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة
راقصة في حفل لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة
Videoالهدهد

فضيحة .. راقصة في حفل غنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة “والهزّ على واحدة ونص”!

كتب وطن
0

أثارت غضباً واسعاً بعد إحضارها خلال حفل غنائي نظمته بمدينة جدة .

وفي مقطع آخر، أدّت فتاة ترتدي عباءة اغنية للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.

وسخر الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب من الحدث الذي أقامته منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً: “قريباً، ستُنظِّم “هيئة كبار العلماء” عروضاً للسيرك !!”

فيما عبّر مغرّدون آخرون عن سخطهم مما آلت إليه أحوال السعودية، في ظلّ استمرار هذه الفعاليات التي يعتبرونها لإفساد المجتمع ونشر الرذيلة فيه.

وتشهد السعودية تنظيم فعالياتٍ تقوم عليها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ غلب عليها مشاهد الاختلاط والرقص ومشاركة متحولين جنسياً، في مشهدٍ كان من المحرمات بالمملكة.

لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

قد يعجبك ايضا
تقارير

ترامب منع ابن زايد من حضور قمة الرياض لإتمام المصالحة بين قطر والسعودية.. تفاصيل…

الهدهد

هرولة ابن سلمان نحو تل أبيب لكونه لا يثق بترامب بما فيه الكفاية.. إسرائيل تكشف عن…

الهدهد

بعد استقبال الساقط محمد سعود لإسرائيليين بمنزله.. “شاهد” سعودي يدعو ابن…

الهدهد

“شاهد” الأمن والأمان بعهد ابن سلمان.. مقتل شاب وسرقة مركبته بجوار الحرم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.