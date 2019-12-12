فضيحة .. راقصة في حفل غنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة “والهزّ على واحدة ونص”!

أثارت منظمة التعاون الإسلامي غضباً واسعاً بعد إحضارها راقصة خلال حفل غنائي نظمته بمدينة جدة السعودية.

مقطع آخر.. راقصة في حفل غنائي أقامته "منظمة التعاون الإسلامي" في #جدة !!!

.

ما شاء الله .. ما شاء الله pic.twitter.com/ZQBKKBRXbs — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 12, 2019

وفي مقطع آخر، أدّت فتاة ترتدي عباءة اغنية للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم.

منظمة التعاون الإسلامي في #جدة تنظِّم فعاليات غنائية مختلطة !!!

.

قريباً، ستُنظِّم "هيئة كبار العلماء" عروضاً للسيرك !! pic.twitter.com/1NeDQ5d8Kp — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 12, 2019

وسخر الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب من الحدث الذي أقامته منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً: “قريباً، ستُنظِّم “هيئة كبار العلماء” عروضاً للسيرك !!”

فيما عبّر مغرّدون آخرون عن سخطهم مما آلت إليه أحوال السعودية، في ظلّ استمرار هذه الفعاليات التي يعتبرونها لإفساد المجتمع ونشر الرذيلة فيه.

هل هذا تعاون اسلامي ضد مبادئ الاسلام ام هو تعاون من اجل محو اسس الدين لتخرج اجيال تبيح الرقص وتعزف علي الفساد ولكي يصبح الدين غريبا في ديار الدين — قصص من واقع الحياة (@AlalemMuntaser) December 12, 2019

مع كل التقدير و الاحترام جدة سابقة لمن حولها بالفساد بسنين ضوئية !

حتى لم أعد أستغرب مايحصل و ماسيحصل (: — مالك آل هديب (@_malek8) December 12, 2019

شو دخل منظمة التعاون الإسلامي في الهشك بشك! — 🌹سكر زيادة🌹 (@hq8377hq) December 12, 2019

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — اسامه قاسم (@osamahk713) December 12, 2019

فضيحه هذا ونحن قدوه للمسلمين — KHALED MOHAMMED 💛🖤 (@v9WsaenRQPl7kyO) December 12, 2019

وتشهد السعودية تنظيم فعالياتٍ تقوم عليها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ غلب عليها مشاهد الاختلاط والرقص ومشاركة متحولين جنسياً، في مشهدٍ كان من المحرمات بالمملكة.



لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.