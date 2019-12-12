أكاديمي عُماني بارز: لهذا السبب لن يحلّ المركز الوطني للتشغيل قضية الباحثين عن عمل .. ما الحلّ الجذري؟

توقّع الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، د.عبدالله باعبود أنّ لا يستطيع المركز الوطني للتشغيل إيجاد حل جذري لقضية الباحثين عن عمل في السلطنة.

وأرجع “باعبود” في تغريدةٍ بحسابه في تويتر السبب في ذلك إلى أنّ “مخرجات التعليم أعلى من قدرة سوق العمل على استيعابهم”.

ورآى أنّ “الحل الجذري يكمن في تنشيط الإقتصاد، وهذا صعب المنال في ظل الظروف الحالية والحلول ستكون جزئية وقتية تسكينية تحاول تعالج الاعراض وتهمل السبب!”.

لن يستطيع #المركز_الوطني_للتشغيل إيجاد حل جذري لقضية

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون لسبب أن مخرجات التعليم أعلى من قدرة سوق العمل على إستيعابهم والحل الجذري يكمن في تنشيط الإقتصاد وهذا صعب المنال في ظل الظروف الحالية والحلول ستكون جزئية وقتية تسكينية تحاول تعالج الاعراض وتهمل السبب! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) December 12, 2019

ويبدأ المركز الوطني للتشغيل أعماله بحلول الأول من يناير 2020م.



ويهدف المركز الوطني للتشغيل إلى تسهيل مهمة الباحثين عن عمل وتمكينهم من إيجاد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لتحديد أولويات التأهيل والتدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كان الشيخ خالد بن هلال المعولي قال بعد فوزه برئاسة مجلس الشورى للفترة التاسعة في سلطنة عمان القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل.



وأضاف أن على الاعضاء التركيز على هذا الملف، وهي من القضايا الاساسية، واصفاً إياها بأنها “قضية أمن وطني”.