باحثون عن عمل في سلطنة عمان
باحثون عن عمل في سلطنة عمان
الهدهد

أكاديمي عُماني بارز: لهذا السبب لن يحلّ المركز الوطني للتشغيل قضية الباحثين عن عمل .. ما الحلّ الجذري؟

كتب وطن
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توقّع الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، د. أنّ لا يستطيع إيجاد حل جذري لقضية الباحثين عن عمل في السلطنة.

وأرجع “باعبود” في تغريدةٍ بحسابه في تويتر السبب في ذلك إلى أنّ “مخرجات التعليم أعلى من قدرة سوق العمل على استيعابهم”.

ورآى أنّ “الحل الجذري يكمن في تنشيط الإقتصاد، وهذا صعب المنال في ظل الظروف الحالية والحلول ستكون جزئية وقتية تسكينية تحاول تعالج الاعراض وتهمل السبب!”.

ويبدأ المركز الوطني للتشغيل أعماله بحلول الأول من يناير 2020م.

ويهدف المركز الوطني للتشغيل إلى تسهيل مهمة الباحثين عن عمل وتمكينهم من إيجاد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لتحديد أولويات التأهيل والتدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كان الشيخ خالد بن هلال المعولي قال بعد فوزه برئاسة مجلس الشورى للفترة التاسعة في القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل.

وأضاف أن على الاعضاء التركيز على هذا الملف، وهي من القضايا الاساسية، واصفاً إياها بأنها “قضية أمن وطني”.

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