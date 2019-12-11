روان بن حسين
روان بن حسين
حياتنا

الكويتية روان بن حسين تنشر صوراً “مثيرة” بـ”هوت شورت” في الشارع!!

كتب وطن
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نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ الكويتية صوراً مثيرة على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل.

وظهرت “روان بن حسين” في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت “تي شيرت” أسود، وسترة، و”” جلد اسود.

وعلقت “روان بن حسين” قائلة: “الحين لاشوف تعليق واحد يقول اين الكرشة”.

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها.

وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.

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