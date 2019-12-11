الكويتية روان بن حسين تنشر صوراً “مثيرة” بـ”هوت شورت” في الشارع!!

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعيّ الكويتية روان بن حسين صوراً مثيرة على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل.

وظهرت “روان بن حسين” في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت “تي شيرت” أسود، وسترة، و”هوت شورت” جلد اسود.

وعلقت “روان بن حسين” قائلة: “الحين لاشوف تعليق واحد يقول اين الكرشة”.

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها.

وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.