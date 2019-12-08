“شاهد” ردة فعل أمير قطر ووالده الشيخ حمد في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني السعودي

أشاد ناشطون بموقف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده الشيخ حمد بن خليفة، اللذين ظهرا يقفان في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني السعودي قبل بداية مباراة البحرين والسعودية في نهائي كأس الخليج برغم الخلاف السياسي والحصار الجائر الذي تتزعمه السعودية مع الإمارات ضد قطر.

#البحرين_السعوديه



امير قطر تيم بن حمد ووالده حمد يقفون احتراما لنشيد الوطني السعودي 🤙🇧🇭🇸🇦🇶🇦 pic.twitter.com/nEPrRF5JS4 — ﮼زياد (@iuf_0) December 8, 2019

ووصل الشيخ تميم بن حمد إلى أرضية ملعب نادي الدحيل، تزامنا مع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب لخوض النهائي الذي يسعى من خلاله المنتخب البحريني لتحقيق اللقب الأول في تاريخه.

كما وقف الشيخ تميم بن حمد ووالده أثناء عزف النشيد البحريني وصفق الأول بعد نهايته، وفعل الأمر نفسه أثناء عزف النشيد السعودي قبل النهائي المنتظر.

ومن المقرر أن يصافح أمير قطر لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة وتكريم المنتخب الفائز ومنحه لقب البطولة التي تستضيفها قطر.

وكتب شقيق الشيخ تميم، خليفة بن حمد آل ثاني تغريدة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: “نودع اليوم خليجي 24 بنهائي يجمع البحرين والسعودية المنتخبين الفايزين بمصافحة سيدي سمو الأمير هذي البطولة اللي جمعتنا رغم خلافاتنا”

نودع اليوم #خليجي24 بنهائي يجمع #البحرين 🇧🇭 و #السعودية 🇸🇦 .. المنتخبين الفايزين بمصافحة سيدي سمو الأمير

هذي البطولة اللي جمعتنا رغم خلافاتنا.. والله يجمعنا وياكم على طاعته.. وشكرا لجميع المنظمين و رجال ونساء الأمن والمتطوعين اللي كان لهم الفضل بعد الله في النجاح الكبير 👏🏻🇶🇦 — خليفة بن حمد (@KHK) December 8, 2019

وتابع:”والله يجمعنا وياكم على طاعته.. وشكرا لجميع المنظمين ورجال ونساء الأمن والمتطوعين اللي كان لهم الفضل بعد الله في النجاح الكبير”