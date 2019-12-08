أمير قطر
أمير قطر
Videoالهدهد

“شاهد” ردة فعل أمير قطر ووالده الشيخ حمد في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني السعودي

كتب خاص "وطن"
0

أشاد ناشطون بموقف بن حمد آل ثاني، ووالده الشيخ حمد بن خليفة، اللذين ظهرا يقفان في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني السعودي قبل بداية والسعودية في نهائي برغم الخلاف السياسي والحصار الجائر الذي تتزعمه مع الإمارات ضد قطر.

ووصل الشيخ تميم بن حمد إلى أرضية ملعب نادي الدحيل، تزامنا مع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب لخوض النهائي الذي يسعى من خلاله لتحقيق اللقب الأول في تاريخه.

كما وقف الشيخ تميم بن حمد ووالده أثناء عزف النشيد البحريني وصفق الأول بعد نهايته، وفعل الأمر نفسه أثناء عزف النشيد السعودي قبل النهائي المنتظر.

ومن المقرر أن يصافح أمير قطر لاعبي المنتخبين بعد نهاية المباراة وتكريم المنتخب الفائز ومنحه لقب البطولة التي تستضيفها قطر.

وكتب شقيق الشيخ تميم، خليفة بن حمد آل ثاني تغريدة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: “نودع اليوم خليجي 24 بنهائي يجمع البحرين والسعودية المنتخبين الفايزين بمصافحة سيدي سمو الأمير هذي البطولة اللي جمعتنا رغم خلافاتنا”

وتابع:”والله يجمعنا وياكم على طاعته.. وشكرا لجميع المنظمين ورجال ونساء الأمن والمتطوعين اللي كان لهم الفضل بعد الله في النجاح الكبير”

قد يعجبك ايضا
تقارير

مصاب بنيران الضابط السعودي في القاعدة الأمريكية بفلوريدا يروي تفاصيل “20…

الهدهد

مستشار ابن زايد يزعم وصول تعليمات أميرية خاصة لـ”الجزيرة” لتعديل سياستها…

الهدهد

الشيخ عوض القرني يدخل في “انتكاسة صحية” بعد جرعة الدواء المسموم.. حالته…

الهدهد

“لا أعتبره أخي”.. عبدالعزيز بن سلمان يكشف تفاصيل تعامله مع والده الملك…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.