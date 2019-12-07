فيديو لإطلاق الضابط السعودي النار بقاعدة فلوريدا وقصة “حفل العشاء”.. “أسوشيتد برس” تكشف تفاصيل جديدة خطيرة

فجرت وكالة “أسوشيتد برس” مفاجأة جديدة وكشفت معلومات خطيرة عن الهجوم الدامي الذي نفذه ضابط سعودي متدرب في قاعدة أمريكية بولاية فلوريدا.

وذكرت الوكالة أن الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني، الذي أطلق النار في قاعدة اميركية في فلوريدا استضاف حفل عشاء لمشاهدة فيديوهات إطلاق النار الجماعي قبل ليلة من قيامه بالعملية.

وذكرت “أسوشيتد برس” أيضا أن أحد الطلبة السعوديين صور إطلاق النار في القاعدة.

وأشارت الوكالة إلى ان السلطات الاميركية تحتجز عشرة طلاب سعوديين حاليا.

ووصف الشمراني الذي تسبب في مقتل 3 أفراد داخل القاعدة وجرح 7 آخرين. أمريكا بأنها «دولة شر» في رسالة تركها قبل هجومه ونقلها موقع Site المتخصص بمراقبة الحركات الجهادية، وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكيان.

وقال الموقع إنه نشر بياناً قصيراً على تويتر كتب فيه: «أنا ضد الشر، وأمريكا عموماً تحولت إلى دولة شر».

مضيفاً: «أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضاً ضد الإنسانية».

وتبرأت عائلة الشمراني من ابنها منفذ الهجوم، وقال عمه في حديثٍ مع صحيفة «عكاظ» السعودية إنه «بفعلته لا يمثل إلا نفسه، ولا يعكس ما تتحلى به أسرته من إنسانية وولاء للقيادة وإخلاص للمملكة، وحرصها على عكس الصورة الحقيقية لمملكة العدل والسلام».

هذا ونسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى “شخص مطلع على التحقيقات الأولية” في الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في فلوريدا قوله إنه تم اعتقال ستة سعوديين لاستجوابهم بالقرب من موقع إطلاق النار، من بينهم ثلاثة كانوا “يصورون الهجوم بأكمله”.

وقال المصدر للصحيفة إنه من غير المعروف ما إذا كان الستة متدربين في القاعدة، وما إذا كانت عملية التصوير مرتبطة بالهجوم.

يذكر أن ثلاثة أشخاص قد قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية التابعة للبحرية في فلوريدا.