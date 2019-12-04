المطبع السعودي المُتصهين محمد سعود يستضيف اسرائيليين في منزله برضى ولي العهد!

تسبب المطبع السعودي الذي زار إسرائيل مؤخرا محمد سعود، في موجة غضب واسعة مجددا باستضافته إسرائيليين في منزله بالسعودية والتباهي بذلك في فيديو علني بثه على صفحته بتويتر.

ويظهر المقطع الذي نشره “سعود” على حسابه بتويتر ورصدته (وطن) إسرائيليين قال إنهما صديقاه وأخذ بالترحيب بهما بحرارة أثناء التقاط الفيديو.

זה מה שכתב אבי בפייסבוק שלו.



מוחמד סעוד הוא מוסלמי סעודי, הוא תומך בישראל, הוא כל כך אוהב את העם היהודי בישראל. הצדיק הזה אירח אותי יומיים בארמון שלו, הצדיק הזה לקח אותי לטייל בעיר שלו, הצדיק הזה פינק אותי בהרבה מתנות יוקרה. מוחמד!!! יא צדיק! יא מלך! pic.twitter.com/XRNtqARxNo — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 4, 2019

وعلق الناشط السعودي الذي يجيد اللغة العبرية على المقطع متفاخرا بقوله:” استضفت أصدقاء يهود في منزلي في الرياض.” .

وتابع:”آمل أن أرى المزيد من الاصدقاء اليهود بزيارتنا إلى السعودية، قلبي ومنزلي مفتوح اهلا وسهلا بكم”.

وتسبب المقطع بموجة غضب واسعة بين النشطاء السعوديين، الذين هاجموه بشدة.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية قالت إن الحكومة الإسرائيلية بعثت برسالة إلى الديوان الملكي السعودي بخصوص المدون والإعلامي محمد سعود الذي قام بزيارة تطبيعيه إلى إسرائيل والقدس المحتلة في أغسطس الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن حكومة الاحتلال طلبت من الرياض عدم القيام بأي إجراءات عقابية ضد المدون السعودي بسبب هذه الزيارة، حيث “كان الوفد ضيفا على إسرائيل”.

وذكرت الصحيفة أن الرسالة التي بعثتها تل أبيب إلى الرياض بخصوص المدون سعود، كانت طبقا لتقديرات المحلل السياسي للشؤون العربية “إذاعة الجيش الإسرائيلي”، جاكي حوجي، من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوفد الإعلامين العرب الذين كان من ضمنهم المدون السعودي.

ولعل الرسالة غير المباشرة والمبطنة لرئيس الوزراء نتنياهو كانت خلال تصريحاته للوفد المطبع “يمكنني القول بكل قناعة إنه دون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده تنظيم الدولة الإسلامية”.

ويذكر أن المقدسيين طردوا في أغسطس الماضي، المطبع السعودي محمد سعود، من داخل باحات المسجد الأقصى خلال زيارة تطبيعية مع إسرائيل.

وأثارت الموقف البطولي لأشبال فلسطين في مدينة القدس المحتلة، غضب السعوديين الامر الذي دفع الاحتلال لاعتقال عدد من الفلسطينيين على خلفية الحادثة.

