أكاديمي إماراتي يفضح صبيانية عيال زايد.. فما قصة أسطول السيارات الفارهة الذي يمتلكه أحدهم وسرقة أموال الإماراتيين

انتقد الاكاديمي الإماراتي البارز، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات، حكام الامارات الحاليين، مترحماً في نفس الوقت وبمناسبة العيد الوطني 48 للإمارات، على الجيل المؤسس، سائلاً الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويجزهم كل خير عما فعلوه للإمارات.

وانتقد اليوسف في نفس الوقت ما أسماهم “الجيل الحالي” من القيادات الإماراتية، داعياً إياهم إلى “الكف عن الدعاية والتهريج” قائلاً :” لقد هدمتم ما بناه غيركم باستبدادكم وفسادهم وعمالتكم للأجنبي ولم يعد احد من احرار المجتمع يحترمكم او يتأمل منكم خير فرحيلكم أفضل “.

بمناسبة العيد الوطني للإمارات نترحم على الجيل المؤسس ونسال الله ان يغفر لهم ويجزيهم عنا كل خير ونقول للجيل الحالي من القيادات كفوا عن الدعاية والتهريج فقد هدمتم ما بناه غيركم باستبدادكم وفسادهم وعمالتكم للأجنبي ولم يعد احد من احرار المجتمع يحترمكم او يتأمل منكم خير فرحيلكم أفضل — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 1, 2019

وفضح الاكاديمي الاماراتي البارز فساد “عيال زايد”، كاشفاً امتلاك أحدهم اسطول سيارات تقدر قيمته بـ”10″ مليون دولار، قائلاً :” صبيان أبوظبي الذين ينفقون المليارات لقتل الشعوب العربية ويصادرون أموال الناس في الداخل ويسجنون الأحرار وينامون في سرير نتنياهو هؤلاء احدهم يملك اسطول من السيارات تقدر قيمته بحوالي 10 مليون دولار وواحدة من هذه السيارات تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليون دولار “.

1.صبيان أبوظبي الذين ينفقون المليارات لقتل الشعوب العربية ويصادرون أموال الناس في الداخل ويسجنون الأحرار وينامون في سرير نتنياهو هؤلا احدهم يملك اسطول من السيارات تقدر قيمته بحوالي 10 مليون دولار وواحدة من هذه السيارات تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليون دولار — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 2, 2019

وتابع مهاجماً عيال زايد بالقول :” الآن لو كانت الأموال التي ينفقها هذا السفيه من كسبه لكان من واجب أخوه الأكبر ان يأخذ على يديه اما وان هذه الأموال مسروقة بشتى الطرق من مؤسسات الدولة فان المسالة تتعدى السفاهة الى الخيانة التي تتطلب من الحاكم ان يصادر هذه الأموال ويحاكم صاحبها اذا لم يكن شريك معه في السرقة “.

2. الآن لو كانت الأموال التي ينفقها هذا السفيه من كسبه لكان من واجب أخوه الأكبر ان يأخذ على يديه اما وان هذه الأموال مسروقة بشتى الطرق من مؤسسات الدولة فان المسالة تتعدى السفاهة الى الخيانة التي تتطلب من الحاكم ان يصادر هذه الأموال ويحاكم صاحبها اذا لم يكن شريك معه في السرقة — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 2, 2019

وتوعد اليوسف بكشف كيف أدت هذه السرقة لأموال ابوظبي من قبل المافيا الحاكمة ليست فقط لأضعاف اقتصاد ابوظبي ومستوى معيشة اهل ابوظبي وانما أدت لوجود فجوة عميقة في الدخل بين الأمارات نفسها .

3. وسنوضح في تغريدات لاحقة كيف أدت هذه السرقة لأموال ابوظبي من قبل المافيا الحاكمة ليست فقط لأضعاف أقتصاد ابوظبي ومستوى معيشة اهل ابوظبي وانما أدت لوجود فجوة عميقة في الدخل بين الأمارات نفسها . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 2, 2019

وقال إن صبيان ابوظبي يتقاسمون الأدوار فبعضهم يسرق الأموال وبعضهم يمارس الإجرام وبعضهم يتظاهر بالبراءة ولكنهم عصابة وهذه العصابة أصبحت سرطان لا بد من التخلص منه مهما طال الزمن وارتفعت التكلفة وسيفتح الله بالخير فعلى كل من لديه معلومة موثقة عن اي جرم من جرائم هذه العصابة ان ينشره.

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صبيان ابوظبي يتقاسمون الأدوار فبعضهم يسرق الأموال وبعضهم يمارس الإجرام وبعضهم يتظاهر بالبراءة ولكنهم عصابة وهذه العصابة أصبحت سرطان لا بد من التخلص منه مهما طال الزمن وارتفعت التكلفة وسيفتح الله بالخير فعلى كل من لديه معلومة موثقة عن اي جرم من جرائم هذه العصابة ان ينشره — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 2, 2019

وأضاف :” نقول للمافيا التي تحكم ابوظبي لقد أصبحت المعركة معكم معركة وجودية اي اننا لا نقبل ان نحكم من قبل لصوص وقتلة وقطاع طرق وممارساتكم في السنوات الأربع الماضية توكد هذا فافعلوا ما شئتم وحربنا معكم هي حرب حقائق ومعلومات وحجة حتى يظهر الله الحق لابناء مجتمعنا ويعرفونكم على حقيقتكم “.

نقول للمافيا التي تحكم ابوظبي لقد أصبحت المعركة معكم معركة وجودية اي اننا لا نقبل ان نحكم من قبل لصوص وقتلة وقطاع طرق وممارساتكم في السنوات الأربع الماضية توكد هذا فافعلوا ما شئتم وحربنا معكم هي حرب حقائق ومعلومات وحجة حتى يظهر الله الحق لابناء مجتمعنا ويعرفونكم على حقيقتكم — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 2, 2019

وكان الاكاديمي الاماراتي البارز يوسف خليفة اليوسف، قد تعرض لعقوبة من قبل عيال زايد، كانت بمثابة اغلاق حساباته المالية في بنك دبي الاسلامي على خليفة تغريداته التي كتبها عن شقيقهم الراحل الشيخ سلطان بن زايد وهو الامر الذي لم يعجبهم وأوعزوا إلى مناديبهم بالتحرك ضده كما ذكر اليوسف في سلسلة تغريدات سابقة.