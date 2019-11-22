“شفت أبويا نايم مع مراته” تكلّف طفلة حياتها في مصر!

لم تكن تدرك طفلة مصرية تبلغ من العمر 6 سنوات أن قولها: “شفت أبويا نايم مع مراته”، سيكلفها حياتها، بعد أن انهالت عليها زوجة الأب بالضرب حتى الموت، في جريمةٍ شهدتها منطقة “صفط اللبن” بالجيزة – المتاخمة للقاهرة.

وكانت المتهمة تشكو من قيام ابنة زوجها من إفشاء أسرار البيت للجيران، حتى إنها كانت تخبرهم بأن والدها كان يمارس الجنس مع زوجته، ودائم التعدي عليها بالضرب.

وفي يوم الواقعة، انهالت زوجة الأب (32 سنة) على الطفلة بالضرب المبرح لمدة ساعة ونصف، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تحت تأثير الضرب، وفق ما نشرت صحف محلية.

وادعت المتهمة أن الطفلة ارتطمت رأسها في الحائط أثناء اللعب داخل الشقة وأصيبت بغيبوبة، توفت على إثرها.

ألقت أجهزة الأمن القبض على زوجة الأب، فيما أخطرت النيابة للتحقيق.