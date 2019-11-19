“شاهد” هذه “هدية” محمد علي للسيسي في عيد ميلاده الـ65 والمصادف لـ”اليوم العالمي للمراحيض”

توعد المقاول والفنان المصري محمد علي بكشف فضائح جديدة عن الفساد المالي داخل المؤسسة العسكرية بمصر في ظهور جديد له اليوم، الثلاثاء، وذلك تزامنا مع عيد ميلاد عبدالفتاح السيسي الـ65 حيث قال علي إن هذا الحوار المرتقب سيكون هدية ميلاده.

ودون “علي” في منشور له على صفحته بفيس بوك رصدته (وطن) ما نصه:”في عيد ميلاد السيسي استنوني في ستديوهات قناة الحوار في لندن مع اسامة جاويش”

وتابع:”هدية عيد ميلاد السيسي خريطة الفساد داخل الجيش، النهاردة الساعه ٨ بتوقيت القاهرة”

هذا واحتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حيث عبر كل من المعارضين والمؤيدين عن أمنياته لرئيس النظام في عيد ميلاده الـ65.

بالإضافة لعيد ميلاد السيسي، يصادف اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.

ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين، حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

وبرز وسم #عيد_ميلاد_السيسي بين الهاشتاغات الأكثر نشاطًا في مصر.

بمناسبة عيد ميلاد العميل الصهيوني حبيت نقله كل عام و إنت بئف و معلقة و أوزعة

و إن شاء الله على قريب نرتاحوا منك 😉😁 #عيد_ميلاد_السيسي #ميلاد_الأوزعة #مصر https://t.co/LXeUeW8ag6 — BEN NACER JIHEN (@jihen_nacer) November 19, 2019