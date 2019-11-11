ناصر الدويلة يهدد باللجوء السياسي إلى بريطانيا أو تركيا ما لم يتدخل أمير الكويت لإنقاذه من رئيس الحكومة ووزير داخليته

كشف السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، عن تعرضه لاضطهاد وظلم من جانب رئيس الحكومة جابر المبارك ووزير الداخلية خالد الجراح، بسبب خلاف شخصي بينهم لم يذكر تفاصيله، وطلب الحماية من أمير الكويت مهددا باللجوء لدولة أجنبية في حال استمرت هذه الممارسات ضده.

وأكد “الدويلة” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن حكومة الشيخ جابر المبارك “عاقدة العزم على تصفيتي سياسيا عبر استخدام السلطة العامة التي تملكها وقد رفعت علي سيل من قضايا امن الدولة” حسب قوله.

يبدو ان حكومة الشيخ جابر المبارك المترنحه عاقدة العزم على تصفيتي سياسيا عبر استخدام السلطه العامه التي تملكها وقد رفعت علي سيل من قضايا امن الدولة و الله المستعان و اتوقع ان خطة تصفية ناصر الدويلة سياسيا اصبح لها الاولويه لدى جابر المبارك و خالد الجراح واستعين بالله وحده عليهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2019

وأشار إلى أن السبب الأساسي لهذا هو خلاف شخصي قديم بينه وبين جابر المبارك مطالبا النائب العام بأن ينأى بنفسه عن هذه الخلافات:” ارجو من النائب العام ان ينأى بجهاز النيابة العامة عن العداء الشخصي الذي بيني و بين رئيس الحكومة و وزير الداخلية فأجهزة الدولة ليست لتصفية الخلافات الشخصية”

ارجو من النائب العام ان ينأى بجهاز النيابه العامه عن العداء الشخصي الذي بيني و بين رئيس الحكومه و وزير الداخليه فاجهزة الدولة ليست لتصفية الخلافات الشخصيه و اذا لهم حق مني يطلبونه عن طريق المحاكم المدنيه اما استغلال قضايا امن الدولة ضدي فانا احرص على امن الكويت من خصومي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2019

وأوضح السياسي الكويتي مطالبا بحماية أمير الكويت:” أن الخصومة الشخصية بيني وبين جابر المبارك وخالد الجراح وصلت حد كسر العظم فإنني اناشد حضرة صاحب السمو الامير و سمو ولي العهد ان يضعوا حد لاستخدام السلطات العامة من قبل الحكومة لتصفية خلافات شخصيه قديمة منذ كنا ضباط في الجيش وهذا لا يجوز و يجب ان نبعد سلطات الدولة عن الانتقام”

حيث ان الخصومه الشخصيه بيني و بين جابر المبارك و خالد الجراح وصلت حد كسر العظم فانني اناشد حضرة صاحب السمو الامير و سمو ولي العهد ان يضعوا حد لاستخدام السلطات العامه من قبل الحكومه لتصفية خلافات شخصيه قديمه منذ كنا ضباط في الجيش وهذا لا يجوز و يجب ان نبعد سلطات الدوله عن الانتقام — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2019

وأضاف:” الخلاف الشخصي بيني و بين جابر المبارك و خالد الجراح خلاف شخصي قديم كتمت تفاصيله حفاظا على اعتبارات خاصه ولن اكشف التفاصيل ليس حرصا عليهم ولا خوفا منهم لكنها مروءة الزمت نفسي بها مهما بلغوا من فجور في الخصومة”

الخلاف الشخصي بيني و بين جابر المبارك و خالد الجراح خلاف شخصي قديم كتمت تفاصيله حفاظا على اعتبارات خاصه ولن اكشف التفاصيل ليس حرصا عليهم ولا خوفا منهم لكنها مروؤة الزمت نفسي بها مهما بلغوا من فجور في الخصومه و الله اسال ان يعينني على مكارم الاخلاق و يكفيني شرهم و اذاهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2019

وهدد ناصر الدويلة بأنه اذا استمرت الحكومة بتحريض السفارات على تقديم شكاوى ضده وهي تستخدم السلطات العامة للانتقام من شخصه فإنه باعتباره فرد مجرد من أي صفة رسمية أو قوة سياسية “لا استطيع الوقوف امام السلطات العامة مضطر الى طلب اللجوء السياسي عبر محامي الى بريطانيا او تركيا مالم يتوقف عني عدوان الحكومة”

اذا استمرت الحكومه بتحريض السفارات على تقديم شكاوى ضدي و هي تستخدم السلطات العامه للانتقام من شخصي فانني باعتباري فرد مجرد من اي صفه رسميه او قوة سياسيه لا استطيع الوقوف امام السلطات العامه مضطر الى طلب اللجوء السياسي عبر محامي الى بريطانيا او تركيا مالم يتوقف عني عدوان الحكومه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 11, 2019

واختتم الدويلة تغريداته بالتأكيد على أنه جهز كل المستندات لطلب اللجوء السياسي لبريطانيا وتركيا ودول أخرى، مضيفا:” ومالم تتوقف حكومة جابر المبارك من اساءة استخدام السلطة العامة التي خولها الدستور برعايتها وفق أحكامه فانا من حقي طلب الحماية الدولية من الاعتداء على حقوقي الشخصية و حقي في ابداء رأيي وفقا لمبادئ حقوق الانسان”