هل أصبحت سواحل السلطنة آمنة؟.. الأرصاد العُمانية تنشر أحدث صورة للعاصفة “مها” وتكشف عن اتجاهها الجديد

كشفت هيئة الأرصاد بسلطنة عُمان عن آخر التطورات بحالة الإعصار المعروف باسم ”مها“ مشيرة إلى اتجاهه نحو السواحل الهندية، اليوم الأربعاء، مع تراجعه إلى عاصفة مدارية بوسط بحر العرب.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية العمانية، اليوم الأربعاء، إنّ الحالة المدارية ”مها“ المتواجدة شرق بحر العرب، تحركت شرقًا باتجاه السواحل الهندية مبتعدةً عن سواحل السلطنة.

آخر الصور الجوية وتحاليل المركز تشير إلى تراجع تصنيف الحالة المدارية #مها إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تتراوح بين 55 و60 عقدة حول مركزها، وتستمر بالتحرك شرقاً باتجاه السواحل الهندية مبتعدةً عن سواحل السلطنة حيث يبعد مركز العاصفة حالياً حوالي 920 كم عن رأس مدركة. pic.twitter.com/YlaUqdMPTE — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 6, 2019

وأضافت الدائرة أنّ آخر تحاليل المركز تشير إلى تراجع تصنيف الحالة المدارية (مها) إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تتراوح بين 55 و60 عقدة حول مركزها، يبعد مركز العاصفة حاليًا حوالي 920 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة).

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من جانبه قال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في سلطنة عمان الدكتور عبدالله المسند، إن إعصار ”مها“ يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية، بسرعة دورانية تُقَدر بنحو 111كم/سا، ويتجه حاليًا شرقًا نحو البر الهندي.

وأشار المسند، إلى غموض مصير الحالة المطرية الثالثة والمتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع، وتستمر لبضعة أيام، ”بصورة تجعلنا لا نثق فيها حاليًا، وننتظر التحديثات الأخيرة حتى تستقر“.