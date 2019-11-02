بعد تطاولها على الشيخ الشعراوي.. آيات عرابي تمسح الأرض بـ أسما شريف منير: راقصة أكبر إنجازاتها الظهور بزي الاستحمام

شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على الإعلامية المصرية أسما شريف منير، عقب تطاولها على الداعية المصري الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي ووصفه بالمتطرف.

وكانت “أسما” ابنة الفنان الشهير شريف منير قد احتلت صدارة “تريندات جوجل” وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الضخم خلال الساعات الماضية وذلك بعد هجومها على فضيلة الشيخ الشعراوي.

آيات عرابي وفي منشور لها على صفحتها بفيس بوك رصدته (وطن) هاجمتها بشدة ووصفتها بالراقصة “وأن أكبر إنجازاتها هي الظهور بملابس الاستحمام على أحد حمامات السباحة”

راقصة تصف الشيخ الشعراوي بالتطرف راقصة كانت اكبر انجازاتها هي الظهور بزي الاستحمام على احد حمامات السباحة ابنة… Posted by Ayat Oraby on Saturday, November 2, 2019

وتابعت:”راقصة أبوها ديو ث يسمح لها بارتداء هذه الملابس ومهنتها ان ترتمي في احضان هذا واحضان ذاك وتقبيل هذا وذاك ولا تستحي من ان تتعرى امام الناس في بلاتوه وان تعرض عريها على الناس مثلها مثل كل الراقصات”

وأوضحت آيات عرابي أن هجوم أسما على الشيخ الشعرواي مقصود ومتعمد وهو بمثابة “جس نبض من النظام للهجوم على ثوابت الإسلام لأجل مرحلة جديدة يهدف السيسي فيها لنزع هوية المجتمع الإسلامية”

وأضافت:”هذا مقصود وافساح المجال لامثال هذه الراقصة مقصود تماما، بلد يحدث فيها انقلاب يقوده السيسي الذي يقول (اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه) فمن الطبيعي ان تكون حياتهم كلها سلسلة من الحرب على الدين”

وتسببت أسما شريف منير، الإعلامية المصرية وخبيرة التجميل ونجلة الفنان المصري المعروف شريف منير، بجدل واسع في مصر بعد هجومها على الشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي.

وقالت خلال منشور لها: “صباح الخير، عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟”.

وقدم لها بعض المتابعين نصائحهم بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلة: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.

وبعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له، أجبرت أسما على الاعتذار، عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

وقالت “أسما” عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد”.