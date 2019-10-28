رجل أعمال قطري يُخرس كاتباً سعودياً بـ”القاضية” بعد سخريته من عدد سكان قطر: “وما نفع الكثرة إذا فيهم أمثالك؟”
ألجم رجل الاعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ المقرب من الديوان الملكي، بعد تطاوله على شعب قطر وحكومته وسخريته من عدد السكان.
وكتب “آل الشيخ” تغريدة رصدتها “وطن”، سخر فيها من عدد سكان قطر قائلاً :”عدد سكان الرياض وصل قرابة التسعة ملايين نسمة اي عدد سكان دويلة قطر ٦٠ مرة ومع ذلك ينفقون المليارات ليعاملهم العالم كدولة، ذات مكانة وثقل سياسي”.
ورد رجل الاعمال القطري عادل علي بن علي، على آل الشيخ سريعاً في تغريدة ملجنمة قائلاً له:”عدد سكان مدينة طوكيو أكثر من عدد سكان السعودية ولكن ما هكذا تُقاس قيمة الدُول وإنما تُقاس بما تقدمه للسكان من خدمات ورعاية واحترام”
وتابع “بن علي” في مقارنة بين الأوضاع المعيشية في قطر والسعودية: “قارن بين عدد العاطلين عن العمل في السعودية وقطر، (مستوى الدخل، نوع الخدمات، جودة التعليم، حرية التعبير، ثم وما نفع الكثرة في الناس إذا كان فيهم أمثالك!”
ولاقت تغريدة آل الشيخ انتقاداً واسعاً في صفوف المغردين الذين هاجموه حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة للجدل.
ودائما ما تتبع كتائب الذباب السعودي والمغردين المحسوبين على النظام سياسات صبيانية لمكايدة قطر، منها المعايرة بمساحة الدولة وعدد سكانها بما يكشف سطحية وتفاهة محركي تلك المتائب الإلكترونية داخل الديوان الملكي.