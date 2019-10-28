رجل أعمال قطري يُخرس كاتباً سعودياً بـ”القاضية” بعد سخريته من عدد سكان قطر: “وما نفع الكثرة إذا فيهم أمثالك؟”

ألجم رجل الاعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ المقرب من الديوان الملكي، بعد تطاوله على شعب قطر وحكومته وسخريته من عدد السكان.

وكتب “آل الشيخ” تغريدة رصدتها “وطن”، سخر فيها من عدد سكان قطر قائلاً :”عدد سكان الرياض وصل قرابة التسعة ملايين نسمة اي عدد سكان دويلة قطر ٦٠ مرة ومع ذلك ينفقون المليارات ليعاملهم العالم كدولة، ذات مكانة وثقل سياسي”.

عدد سكان الرياض وصل قرابة التسعة ملايين نسمة اي عدد سكان دويلة قطر ٦٠ مرة ومع ذلك ينفقون المليارات ليعاملهم العالم كدولة، ذات مكانة وثقل سياسي.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) October 26, 2019

ورد رجل الاعمال القطري عادل علي بن علي، على آل الشيخ سريعاً في تغريدة ملجنمة قائلاً له:”عدد سكان مدينة طوكيو أكثر من عدد سكان السعودية ولكن ما هكذا تُقاس قيمة الدُول وإنما تُقاس بما تقدمه للسكان من خدمات ورعاية واحترام”

عدد سكان مدينة طوكيو

أكثر من عدد سكان السعودية

ولكن ما هكذا تُقاس قيمة الدُول

وإنما تُقاس بما تقدمه للسكان

من خدمات ورعاية واحترام

قارن بين عدد العاطلين

عن العمل في السعودية وقطر

مستوى الدخل

نوع الخدمات

جودة التعليم

حرية التعبير

ثم وما نفع الكثرة في الناس

إذا كان فيهم أمثالك ! https://t.co/OeGihoO7l5 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) October 28, 2019

وتابع “بن علي” في مقارنة بين الأوضاع المعيشية في قطر والسعودية: “قارن بين عدد العاطلين عن العمل في السعودية وقطر، (مستوى الدخل، نوع الخدمات، جودة التعليم، حرية التعبير، ثم وما نفع الكثرة في الناس إذا كان فيهم أمثالك!”

ولاقت تغريدة آل الشيخ انتقاداً واسعاً في صفوف المغردين الذين هاجموه حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة للجدل.

والله قصفت جبهته

أظنه طلع علي العنايه المركزه بالمستشفى

بعد ما قرأ ذلك الكلام

أو قال ليتني ما تكلمت✋ — عبدالغني ربيع الأزهري (@enUv6ejJFGb1Rwh) October 28, 2019

الشعوب لا تقاس بكثرة السكان،

لكن بجودة واخلاق الأفراد ، وحسن تعاملهم،

ولا تمدح بالكم، لكن يثنى عليها بالكيف — ماجد الزهيري ‏﮼الحمدلله (@drmaged86) October 28, 2019

ننفق المليارات لنهضة البلد ونبني الإنسان قبل البنيان .. الحمد لله بهذه المليارات انشأنا شباب وشابات يقودون البلاد بكافة الأوجه .. انقنا المليارات وفتحنا فروع لأرقى جامعات العالم .. انفقنا المليارات وأصبحت لدينا شبكة طرق عالمية ومترو وسكك حديدية وأفضل مطار وشركة طيران في العالم . — جمال ابو خالد (@Jamal55508) October 28, 2019

ودائما ما تتبع كتائب الذباب السعودي والمغردين المحسوبين على النظام سياسات صبيانية لمكايدة قطر، منها المعايرة بمساحة الدولة وعدد سكانها بما يكشف سطحية وتفاهة محركي تلك المتائب الإلكترونية داخل الديوان الملكي.