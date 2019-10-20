أخلاق أبناء قابوس تُدرس.. “شاهد” هذا ما فعله اللاعب العماني المهند الصوافي مع مشجع أصابه بكرته

أشاد عُمانيون على مواقع التواصل بتصرف اللاعب العُماني المهند الصوافي، بعدما أصابت كرته أحد المشجعين في المدرجات.

وكان “الصوافي” يسدد الكرة في مرمى الخصم وبعد اصطدامها بأحد المدافعين توجهت الكرة إلى أحد الجماهير، وخوفاً من أن يكون قد تسبب في إصابة له ذهب ليعتذر حيث لم يستطع إنهاء المباراة إلا وهو معتذر.

عندما تتسيد #الأخلاق المواقف !



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اللاعب #العماني المهند الصوافي، سدد الكرة وتسبب في إصابة أحد الجمهور ، بعد إنتهاء المباراه ذهب #ليعتذر ، خوفاً من أن يكون قد تسبب في إصابته . pic.twitter.com/UVyXTOZyHD — بـرستـΟღaήiـيجـي 🇴🇲 (@omaniforever200) October 20, 2019

التصرف اللافت الذي حاز إعجاب العديد من النشطاء، الذين أثنوا على الصوافي وأخلاقه العالية مطالبين اللاعبين والنشأ التأسي والاقتداء به.

ماهي غريبة عليكم يا اهل السماحة والأخلاق . — عادل المالكي اليافعي💙💛 (@yafea711) October 20, 2019

اهم عنصر ف الرياضة الاخلاق…جميل منك المهند⚘ — سيف،،،،صحار77 (@saif77sohar) October 20, 2019

وكتب احد العمانيين مشيدا بتصرف اللاعب:”الصوافي المهند صافيا الذهن تركيز بين هذا الحضور ويعرف فمن إصابة كرة لا شيئ غير عادي، هذه الأخلاق لن تباع ولن تستورد بل هي مسجلة حصريًا احسنت المهند والنعم فيك بياض الوجه”

الصوافي 🌹🇴🇲🌹

المهند صافيا الذهن تركيز بين هذا الحضور ويعرف فمن إصابة كرة⚽️ لا شيئ غير عادي🎖

هذه الأخلاق لن تباع ولن تستورد بل هي مسجلة حصريًا ✌️🇴🇲✌️

احسنت المهند والنعم فيك بياض الوجه — القناص (@hp6dHsu9uWcF90A) October 20, 2019

ودون آخر:”عماني ماغريبه عليه ولد بلادي. الذووق والرقي والاحترام نرفع له القبعه احتراما وتسلم الام الي ربته وعلمته الاخلاق الحميده”