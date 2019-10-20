اللاعب العُماني المهند الصوافي
اللاعب العُماني المهند الصوافي
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أخلاق أبناء قابوس تُدرس.. “شاهد” هذا ما فعله اللاعب العماني المهند الصوافي مع مشجع أصابه بكرته

كتب خاص "وطن"
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أشاد عُمانيون على مواقع التواصل بتصرف ، بعدما أصابت كرته أحد المشجعين في المدرجات.

وكان “الصوافي” يسدد الكرة في مرمى الخصم وبعد اصطدامها بأحد المدافعين توجهت الكرة إلى أحد الجماهير، وخوفاً من أن يكون قد تسبب في إصابة له ذهب ليعتذر حيث لم يستطع إنهاء المباراة إلا وهو معتذر.

التصرف اللافت الذي حاز إعجاب العديد من النشطاء، الذين أثنوا على الصوافي وأخلاقه العالية مطالبين اللاعبين والنشأ التأسي والاقتداء به.

وكتب احد العمانيين مشيدا بتصرف اللاعب:”الصوافي المهند صافيا الذهن تركيز بين هذا الحضور ويعرف فمن إصابة كرة لا شيئ غير عادي، هذه الأخلاق لن تباع ولن تستورد بل هي مسجلة حصريًا احسنت المهند والنعم فيك بياض الوجه”

ودون آخر:”عماني ماغريبه عليه ولد بلادي. الذووق والرقي والاحترام  نرفع له القبعه احتراما وتسلم الام الي ربته وعلمته الاخلاق الحميده”

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