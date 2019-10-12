اتهمت سلطنة عُمان بأنها منبع تجارة المثليين في العالم.. “الشاهين” يفضح أحدث حسابات الفتنة الإماراتية ويجرِّس المتطاولين

عادت الحسابات الوهمية بمعرفات عُمانية والتي يديرها حمد المزروعي من الإمارات، للتطاول على سلطنة عُمان ومحاولة شيطنتها بنشر الأكاذيب والشائعات عنها.

هذه المرة جاء “المزروعي” البذيء وكتائبه بحساب جديد يحمل اسم “الدكتورة فاطمة الحوسني” بعدما افتضح أمر الحسابات الأخرى وعلى رأسها “أمل بنت جاسم”.

هل أصبحت #عمان منبع وتجارة #المثليين في العالم ؟

هل هذا النوع من البشر يسعد الحكومه ولماذا لا تقضي على هذه الضاهرة ؟

هل هذه الشرزمه لديها من يساعدها ويساندها ويتغاضى عنها مقابل شئ ما ؟

اسأله كثيرة لم نجد لها جواب

من لديه الجواب فل يتفضل مشكوراً pic.twitter.com/nkBU1gvyeK — د. فاطمه الحوسني (@DrAlhosaani) October 11, 2019

حساب ” الحوسني” المزعومة والتي تقول زورا بأنها دكتورة عمانية نشر صورة مسيئة وزعم أن سلطنة عمان هي منبع تجارة المثليين في العالم.

لكن سريعا ما فطن العُمانيين لحساب الفتنة الإماراتي هذا وانهالت الردود الهجومية والساخرة عليه.

الرد الأقوى كان لحساب “الشاهين” العُماني المعروف الذي أكد أن هذا الحساب هو أحد حسابات الفتنة التي تدار من الإمارات بإشراف محمد بن زايد والمزروعي.

شكراً على طرح السؤال يا سمو الشيخ محمد بن زايد أو من ينوب عنك في إدارة هذه الحسابات ( المزروعي أو أحمد المهيري أو أي كائن خنوري مفوض من قبل #وابخ لهذه المهمة)

والإجابة على سوألك،،، نفيدكم بأننا وفي تاريخ 2 ديسمبر 1971 قد قمنا بتجميع هذه العينات وإرسالها إلى أبوظبي حسب طلبكم، ، https://t.co/E519HZoP39 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 12, 2019

وتابع ساخرا:”نفيدكم بأننا وفي تاريخ 2 ديسمبر 1971 قد قمنا بتجميع هذه العينات وإرسالها إلى أبوظبي حسب طلبكم لتعويض النقص في القوة البشرية والقوة الذكورية الناتج عن تزاوج فرسان خنور مع مختلف الجينات التالفة في سكة الخيل ونتيجة فقدان الأصل وضياع الهوية وتلاشي الملامح الوطنية فقد قام بعضهم (وبناء على توجيهاتكم للحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل) بهذه الممارسات التي لا تعكس الا صورتكم فقط”

لتعويض النقص في القوة البشرية والقوة الذكورية الناتج عن تزاوج فرسان خنور مع مختلف الجينات التالفة في سكة الخيل. ونتيجة فقدان الأصل وضياع الهوية وتلاشي الملامح الوطنية فقد قام بعضهم (وبناء على توجيهاتكم للحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل) بهذه الممارسات التي لا تعكس الا صورتكم فقط — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 12, 2019

وقال “الشاهين” إن أكبر عدد زبائن عيادات تجميل من الذكور في الشرق الأوسط يوجد في الإمارات، مشيرا إلى أنه في العام الماضي فقط بلغ عدد المستفيدين من هذه العيادات فوق 28 الف إماراتي ( تحميل الأنف. نفخ الشفاه. شفط دهون الخصر والصدر وغيرهم).

فالزي الواضح بالصور وان كان زيّنا وارتديتموه مردود مقصده عليكم وبعدة قرائن

– أكبر عدد زبائن عيادات تجميل من الذكور في الشرق الأوسط يوجد في الإمارات

– في العام الماضي فقط بلغ عدد المستفيدين من هذه العيادات فوق 28 الف إماراتي ( تحميل الأنف. نفخ الشفاه. شفط دهون الخصر والصدر وغيرهم) — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 12, 2019

– لديكم امثلة كثيرة تتشرفون بها في هذا المجال الذي لا يشرف غيركم وما حمدان بريتش الا نقطة صغيرة في بحر به ألوف الحمدانات والطحنونات (التحنونات) على قولتكم

فتجميع ترهاتكم في تغريدات منسوبة لحسابات عمانية مردودة على سمو براطمكم بكافة احجامها pic.twitter.com/m7KjldYN9w — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 12, 2019

وسبق أن شن حساب “الشاهين” العُماني الشهير قبل أيام هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.

ونشر “الشاهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر صورة تثبت وقوف “المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وراء حساب بمعرف كويتي يحمل اسم “أمل بنت جاسم” ويتخصص في التطاول والإساءة لعُمان.

ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”.

وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.