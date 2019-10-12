اتهمت سلطنة عُمان بأنها منبع تجارة المثليين في العالم.. “الشاهين” يفضح أحدث حسابات الفتنة الإماراتية ويجرِّس المتطاولين

عادت الحسابات الوهمية بمعرفات عُمانية والتي يديرها حمد المزروعي من الإمارات، للتطاول على سلطنة عُمان ومحاولة شيطنتها بنشر الأكاذيب والشائعات عنها.
هذه المرة جاء “المزروعي” البذيء وكتائبه بحساب جديد يحمل اسم “الدكتورة فاطمة الحوسني” بعدما افتضح أمر الحسابات الأخرى وعلى رأسها “أمل بنت جاسم”.
حساب ” الحوسني” المزعومة والتي تقول زورا بأنها دكتورة عمانية نشر صورة مسيئة وزعم أن سلطنة عمان هي منبع تجارة المثليين في العالم.
لكن سريعا ما فطن العُمانيين لحساب الفتنة الإماراتي هذا وانهالت الردود الهجومية والساخرة عليه.
الرد الأقوى كان لحساب “الشاهين” العُماني المعروف الذي أكد أن هذا الحساب هو أحد حسابات الفتنة التي تدار من الإمارات بإشراف محمد بن زايد والمزروعي.
وتابع ساخرا:”نفيدكم بأننا وفي تاريخ 2 ديسمبر 1971 قد قمنا بتجميع هذه العينات وإرسالها إلى أبوظبي حسب طلبكم لتعويض النقص في القوة البشرية والقوة الذكورية الناتج عن تزاوج فرسان خنور مع مختلف الجينات التالفة في سكة الخيل ونتيجة فقدان الأصل وضياع الهوية وتلاشي الملامح الوطنية فقد قام بعضهم (وبناء على توجيهاتكم للحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل) بهذه الممارسات التي لا تعكس الا صورتكم فقط”
وقال “الشاهين” إن أكبر عدد زبائن عيادات تجميل من الذكور في الشرق الأوسط يوجد في الإمارات، مشيرا إلى أنه في العام الماضي فقط بلغ عدد المستفيدين من هذه العيادات فوق 28 الف إماراتي ( تحميل الأنف. نفخ الشفاه. شفط دهون الخصر والصدر وغيرهم).
وسبق أن شن حساب “الشاهين” العُماني الشهير قبل أيام هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.
ونشر “الشاهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر صورة تثبت وقوف “المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وراء حساب بمعرف كويتي يحمل اسم “أمل بنت جاسم” ويتخصص في التطاول والإساءة لعُمان.
ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”.
وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.