وزراء الحكومة السعودية يُجبرون على استخدام تطبيق مراسلة جديد بدلا من “واتساب” بعد هجوم أرامكو.. لماذا؟

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، عن تحول وزراء الحكومة السعودية لاستخدام تطبيق تواصل جديد بديلا لـ واتساب عقب استهداف محطتي تكرير النفط لشركة أرامكو ببقيق.

وقال حساب “العهد الجديد” بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من 400 ألف شخص في تغريدة له رصدتها (وطن) إن الوزراء يهجرون واتساب ويبدأون باستخدام تطبيق سجنال بعد استهداف بقيق، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

أخبار متفرقة:

-استحداث كلية خاصة لضباط أمن الدولة.

-خالد العيسى قريبا في رئاسة ديوان مجلس الوزراء.

-الوزراء يهجرون واتساب ويبدأون باستخدام تطبيق سجنال بعد استهداف بقيق. — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 7, 2019

كما أكد الحساب أنه تم استحداث كلية خاصة لضباط أمن الدولة في السعودية، وأنه قريبا سيتم تعيين خالد العيسى في رئاسة ديوان مجلس الوزراء.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية هاجمت في سبتمبر الماضي، قلب صناعة النفط السعودية باستهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وأثر الهجوم على إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا من النفط وهو ما يقترب من نصف إنتاج المملكة ويشكل نحو خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وتسبب الهجوم الذي استهدف بقيق وخريص في اشتعال عدد من الحرائق وخسائر فادحة للمملكة التي القت بالتهم على إيران.