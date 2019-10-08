محمد بن سلمان يسعى لتشويه سمعة بنات الملك عبدالله.. هذا ما فعله مع الأميرة غادة وأشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بخبر تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية بقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وأعلنت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية، أمس الاثنين، عن انضمام الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود لطاقمها.

تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله رئيسة لوحدة المتابعة في قناة #الإخبارية. pic.twitter.com/MlNYSLhatA — مُحبو صاحِب السُمو المٓلكي الأميٓر محمد بِن سٓلمان (@MBS_Mohammed_) October 7, 2019

المثير في الأمر هو ما كشفه النشطاء أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية تعمدت نشر اسم الأميرة مجتزأ لتظهر أنها ابنة الملك الراحل عبدالله.

تستاهل بنت ملك الانسانية الله يرحمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود #غادة_بنت_عبد_الله — الحساب للبيع🇸🇦ابوعبدالرزاق🇸🇦 (@mlhm1234567893) October 7, 2019

ليت الخبر كتب بشكلٍ صحيح هي الاميرة #غادة_بنت_عبد_الله بن جلوي وليست إبنة الملك الراحل غفر الله له واسكنه الفردوس الاعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود — م . محمد بن الأسود (@moalsharari) October 7, 2019

وهي في الحقيقة الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي والصورة المتداولة ليست لها.

قبل نقل الخبر يجب التأكد من صحة المعلومات الأميرة هي غادة بنت عبدالله بن جلوي والصورة ليست لها. مع تمنياتي لها بالتوفيق والنجاح — ايمان الخميس (@Emanaalkhamis) October 8, 2019

لكي لايحصل لبس لدى الناس

الأمير المعنية اسمها غادة بنت عبدالله بن جلوي آل سعود



تمنياتنا لها بالتوفيق والسداد — سمير الجنيد (@SamirJunaid) October 7, 2019

واعتبر البعض أن الهدف من ذلك هو تشويه سمعة بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حسب قولهم.

الهدف من التغريدة ليس الخبر بل الاسم وهو تشوية سمعة بنات الملك عبدالله ، الاسم كامل غاده بنت عبدالله بن جلوي ال سعود . — السعودية " القريات • طبرجل (@NHEeIzE6kTDFn6g) October 7, 2019

مايحطون اسمها بالكامل عشان الناس يحسبوها بنت الملك عبدالله وهي غادة عبدالله جلوي عشان الناس تدعي لها ههههههه — مسيطر علوضع (@Undercontrol007) October 7, 2019

فيما أكدت الإعلامية السعودية خديجة الوعل أنها بالأمس باركت لصديقتها سمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود عن تعيينها رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة الاخبارية، لكهنا فاجأتها بأنها ليست الشخص المعني وأن صورتها نُشرت بالخطأ مع الأخبار الصحفية.

وأصدر مدير عام قناة الإخبارية، فارس بن حزام، تعديلا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد مرور نحو شهر على تسلمه منصبه، من ضمنها تعيين، ماهر محمد القضيب، مديرا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي، مدير لإدارة الاقتصاد، و”زهران عبد الرحمن الزهراني، مديرا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.

وشملت القرارات تعيين الأميرة، غادة بنت عبد الله آل سعود، رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، فيما كلف، محمد سلمان الحربي، بإدارة الإعلام الجديد، و،حامد محمد العتيبي، بإدارة القسم الرياضي، و،عبد الرحمن صالح الدويس، رئيساً لقسم الجودة.