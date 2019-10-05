“ستُعجبكم” .. “شاهد” محمد علي يحضّر مفاجأة جديدة لـ”السيسي” ونجله محمود

قال الفنان والمقاول المصري محمد علي إنه “يجهز مفاجأة” لرئيس النظام المصري عبدالفتاح والسيسي وابنه محمود نائب رئيس المخابرات العامة.

ووصف في فيديو جديد بثّه على حساباته بمواقع التواصل، السبت، محمود -نجل السيسي- بـِ”الأهبل”.

وتناول محمد علي مقابلة أجرتها إحدى قنوات التلفزة المقرّبة من النظام، مع المقاول المصري سيد الطيب، الذي كان فناناً سابقاً قبل أن يترك التمثيل ويتّجه للعمل مع القوات المسلحة، مشيراً إلى أنّ اللواء كامل الوزير الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذي يشغل حاليا منصب وزير النقل.

وقال محمد علي إن إعلام السيسي استضاف سيد الطيب ليشوّهه، لكّنه أي -سيد- قدّم اعترافات تدين محمود السيسي والنظام.

محضرهم مفاجأة هتعجبكم 🙂 انا محضر للسيسي وحوكه إبنه مفاجأة هتعجبكم 🙂 Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Saturday, 5 October 2019

وقال إن اللواء كامل الوزير عمل تعديلات في منطقة الشويفات بقيمة تتجاوز مئة مليون .

وجدد سخريته من حديث السيسي عن نفسه حينما قال: “لو أنفع اتباع لاتباع”. وأضاف أنه قابل مستثمرين مصريين في اسبانيا، وسألوه عن سبب “المشكلة” بينه وبين السيسي، وأخبرهم أن السبب مادي.

وتابع محمد علي انه أكد للمستثمرين أنه يريد العودة الى مصر، ولن يتمّ ذلك إلا برحيل السيسي.

وقال ساخراً إنه اتفق معهم على “بيع” السيسي مقابل ربع جنيه مصريّ، داعياً لإطلاق هاشتاغ “#السيسي_بربع_جنيه”.