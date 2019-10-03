“شعبية” محمد بن نايف أثارت جنون ابن سلمان بعد ظهوره المفاجئ بعزاء اللواء “الفغم”.. لجأ لحيلة “عجيبة” ليشفي غليله

تصدر اسم ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية بعد أن التقطت الكاميرات ظهور نادر جديد له بينما كان يؤدي واجب العزاء في اللواء “عبدالعزيز الفغم”، الحارس الشخصي للملك “سلمان بن عبدالعزيز”.

وظهر “بن نايف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يقدم واجب العزاء لعائلة “الفغم”، حيث عدد مناقب الحارس الشخصي، وتفاعل معه الحضور بالترحم عليه.

#محمد_بن_ناصر



تبقى جبل لو غاب زولك عن العين

ويبقى الغلا والشوق والود بآتل pic.twitter.com/Ox4snSfZW4 — ‏ ‏﮼رائـد 58+🏆🇸🇦 (@raed696) October 2, 2019

وحظى وسم “#محمد_بن_نايف” بتفاعل واسع من قبل السعوديين، الذين أشادوا بالأمير السعودي وأيام حكمه وعبروا عن دعمهم له ما أظهر شعبية كبيرة للأمير الموضوع تحت الإقامة الجبرية وهو ما تسبب في إثارة جنون ابن سلمان.

غير أن أمرًا عجيبًا حدث بعد قليل حيث تغير اسم الوسم من “#محمد_بن_نايف” ليصبح “#محمد_بن_ناصر”، الأمر الذي أثار سخرية النشطاء السعوديين.

#محمد_بن_ناصر تغيير التاق يدل على محبه الناس لك وظهور اسمك فقط يوجعهم وغيرك شاري المحبه اعلاميه فقط



انشهد انه فارق الصف رجال 💔💔 @M_Naif_Alsaud pic.twitter.com/lAAYoqb6m1 — F.a (@AlaaFaisalg) October 2, 2019

حتا لو تغيرون التاق راح نستمر نحط صور محمد بن نايف 👏🏻 #محمد_بن_ناصر pic.twitter.com/hjNlu03Xhy — نٌ. (@Niii299) October 2, 2019

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام إدارة تويتر في الشرق الأوسط، بحذف وتعليق العديد من حسابات وصفحات العديد من نشطاء الدول العربية والمناهضين لأنظمة بلادهم ، بل وحذف الأوسمة المتصدرة في هذه البلدان مثل ما حدث في مصر خلال الأحداث الأخيرة والتي تم خلالها حذف العديد من الأوسمة المناهضة للسيسي ونظامه.

وفي يونيو الماضي، كشف حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، المعروف بتسريباته من داخل أروقة صناعة القرار بالسعودية، عن معلومات جديدة تتعلق بتنحية “بن نايف” عن ولاية العهد لصالح نجل العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” الأمير “محمد”.

وقال الحساب إن سوارا إلكترونيا لا يزال في قدم “بن نايف”، منذ وضعه يوم عزله من منصبه.

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كما أكد أن “محمد بن نايف لا يزال قيد الإقامة الجبرية بقرار من محمد بن سلمان، منذ الإطاحة به من ولاية العهد بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2017، ولا يخرج إلا بموافقة ولي العهد”.

وكانت وكالة “رويترز”، ذكرت أن “بن نايف” في تاريخ عزله، تلقى اتصالًا للقاء الملك “سلمان” في الطابق الرابع من القصر الملكي في مكة، دون معرفة بقرار عزله.

تغير الهاشتاق ماراح يغير من محبتنا لك وماراح ينسينا يوم محمد بن نايف بن عبدالعزيز💙 #محمد_بن_ناصر pic.twitter.com/yFEdQTxA3A — فهد الجش 🇸🇦 (@1f_fa) October 2, 2019

ونقلت عن مقرب من “بن نايف”، أن “الملك سلمان جاء للقاء ولي العهد (آنذاك) وكانا وحدهما في الغرفة وقال له: “أريدك أن تتنحى”، وبرر طلبه بأن “إدمانه العقاقير المسكنة يؤثر على حكم ولي العهد على الأمور وتقديره لها”.