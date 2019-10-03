أكاديمي عُماني يطالب بسمة الكيومي بسحب ترشيحها من مجلس الشورى: “حجابك” أحدث شرخا بين العُمانيين

طالب رجل الأعمال والأكاديمي العُماني السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، مرشحة مجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي بسحب ترشيحها بعد الجدل الكبير الذي أثاره ترشحها مؤخرا بسبب عدم ارتدائها للحجاب.

ودون “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لأجل عمان التي نريد، أتمنى من الاخت بسمة أن تسحب ترشيحها من مجلس الشورى.”

لأجل عمان التي نريد، أتمنى من الاخت بسمة أن تسحب ترشيحها من مجلس الشورى.



فقد شغل حجابها المواطنين عن مشاكل الوطن وقضاياه المهمة، وأحدثت شرخا بالمجتمع. فهل ولو فازت سنظل للأربع سنوات القادمة نناقش ماذا لبست بسمة وكيف كانت قصة شعرها



طار الحجاب فطارت هموم الوطن#بسمة_الكيومي — د. محمد الوردي (@alwardit) October 2, 2019

وأرجع الأكاديمي العماني سبب مطالبته “الكيومي” بسحب ترشحها إلى أن حجابها شغل المواطنين عن مشاكل الوطن وقضاياه المهمة وأحدثت شرخا بالمجتمع، حسب وصفه.

وأضاف:”لو فازت سنظل للأربع سنوات القادمة نناقش ماذا لبست بسمة وكيف كانت قصة شعرها، طار الحجاب فطارت هموم الوطن”

وعلى الجانب الآخر أدان الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي، واقعة الاعتداء اللفظي والتطاول بالأيدي من قبل بعض المواطنين في ولاية بوشر على بسمة الكيومي مرشحة مجلس الشورى عن الولاية، مؤكدا أن ما حدث يمثل انتهاك خطير لهيبة الدولة.

وقال “المحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن اقتحام التجمع الانتخابي لبسمة الكيومي ومحاولة فضه بالقوة يجعلنا نتسائل عن سر الصمت الرسمي على من يدمر التعددية التي نفاخر بها والتسامح؟

اقتحام التجمع الانتخابي لبسمة الكيومي ومحاولة فضه بالقوة يجعلنا نتسائل عن سر الصمت الرسمي على من يدمر التعددية التي نفاخر بها والتسامح؟ كيف تسمح وزارة الداخلية بهذا التسيب وأين رجال الأمن من هذا الانتهاك الخطير لهيبة الدولة والتعدي على القانون!! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) October 2, 2019

وتابع مستنكرا:” كيف تسمح وزارة الداخلية بهذا التسيب وأين رجال الأمن من هذا الانتهاك الخطير لهيبة الدولة والتعدي على القانون؟”

يشار إلى أنهخ أول أمس، الثلاثاء، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان جدلا واسعا عقب تداول مقطع مصور أظهر اعتداء عدد من المواطنين على مرشحة مجلس الشورى بولاية بوشر بسمة الكيومي أثناء عقدها لقاء انتخابي.

وأقامت المحامية المعروفة والمرشحة لمجلس الشورى عن ولاية بوشر بسمة الكيومي لقاء انتخابي في منطقة “غلا” إلا أنها تفاجأت بمجموعة من الأفراد يتظاهرون ضدها بأسلوب غير لائق لأنها لا تغطي شعرها.

وتعليقا على هذه الواقعة نشرت “الكيومي” على صفحتها الرسمية بتويتر بيانا جاء فيه أنه “إشارة إلى ما يتداول حول اللقاء الانتخابي في منطقة غلا الذي أقيم مساء الثلاثاء، نود أن نؤكد على أن اللقاء مرخص له من قبل رئيس لجنة لانتخابات في ولاية بوشر وبعلم ومعرفة شيوخ ورشداء منطقة غلا وبعلم مسبق من شرطة عمان السلطانية وبتنسيق مسبق مع عدد من أهالي المنطقة”.

وأكد البيان على أن ما بدر من صراخ وتطاول بالأيدي من قبل فئة محدودة لا يعبر إلا عن مرتكبيه “ولا يمس أهالي منطقة غلا الكرام ولا ينال من إخوتنا في الوطن والدين أيا كان توجههم أو انتمائهم”

واختتم البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من سب وشتم وتعدى باليد أو اللسان وأن أمر هؤاء بات بين يدي جهات الاختصاص التي يقع على عاتقها مسؤلية حفظ الأمن العام وإرساء دولة القانون.

وبسمة مبارك الكيومي هي محامية وكاتبة، قررت الترشح لعضوية مجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة التاسعة عن ولاية بوشر.