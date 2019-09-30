الأمير أحمد وولي العهد محمد بن سلمان
الأمير أحمد وولي العهد محمد بن سلمان
الهدهد

“شاهد” كيف أهانت صحيفة “سبق” السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وفجّرت غضب السعوديين!

كتب وطن
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أثارت صحيفة “سبق” المحلية غضب سعوديين بعد “انتقاصها” من الأمير أحمد بن عبدالعزيز.

ونشرت الصحيفة على حسابها في “تويتر” وكذلك عبر موقعها الإلكتروني، خبراً متعلقاً بزيارة الأمير أحمد بن عبدالعزيز لعائلة حارس الملك سلمان المغدور اللواء عبدالعزيز الفغم، لتقديم واجب العزاء، دون الإشارة الى اسمه كباقي الامراء باستخدام عبارة “صاحب السمو الملكي”.

واعتبر مغرّدون أن الصحيفة تتعمد تجريد الامير أحمد من لقبه وتهينه حينما لا تُشير إليه بعبارة (صاحب السمو الملكي). وطالبوها بتعديل الوصف غير أنّها لم تستجب –حتى كتابة هذا الخبر-.

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