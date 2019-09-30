“شاهد” كيف أهانت صحيفة “سبق” السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وفجّرت غضب السعوديين!

أثارت صحيفة “سبق” المحلية السعودية غضب سعوديين بعد “انتقاصها” من الأمير أحمد بن عبدالعزيز.



ونشرت الصحيفة على حسابها في “تويتر” وكذلك عبر موقعها الإلكتروني، خبراً متعلقاً بزيارة الأمير أحمد بن عبدالعزيز لعائلة حارس الملك سلمان المغدور اللواء عبدالعزيز الفغم، لتقديم واجب العزاء، دون الإشارة الى اسمه كباقي الامراء باستخدام عبارة “صاحب السمو الملكي”.





واعتبر مغرّدون أن الصحيفة تتعمد تجريد الامير أحمد من لقبه وتهينه حينما لا تُشير إليه بعبارة (صاحب السمو الملكي). وطالبوها بتعديل الوصف غير أنّها لم تستجب –حتى كتابة هذا الخبر-.

السلام عليكم . أسمه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز . فلتحسِنوا الخطابة . الله يرحم الفغم — جوهرة الهواشم (@the_queen515) September 29, 2019

صاحب السمو الملكي تكتب لسيدي احمد ابن مؤسس المملكه ياصحيفه سبق — فايز بن محمد المطيري (@Mr_F4IZ) September 29, 2019

يا سبق🧐 اسمه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز ، الشعب السعودي يجل ويحترم هذه الاسرة الحاكمة صغيرهم وكبيرهم وعظم الله اجر الوطن وأجر ذويه واحسن الله عزائكم. — مواطن ٣٤٥ (@Combat980) September 29, 2019

للاسف أنه هذه الصحيفه أصبحت تهمش القاب القامات من رموز دولتنا ( صاحب السمو المكي الامير أحمد بن عبدالعزيز حفظه الله واخوانه — سيف ابن المهلهل (@m864XXGj5A5BP3T) September 30, 2019

صاحب السمو الملكي أحمد بن عبدالعزيز.. أنزلوا الناس منازلهم.. وتعلموا السنع — الـجبهه الـسـعوديـه 💚 (@xxqxx10) September 30, 2019

خويكم هو تقولون احمد حاف وين صاحب السمو الملكي ؟؟ — – عًعْـآدلٰ' 🕊*! (@shdoob) September 29, 2019