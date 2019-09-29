إعلامي عُماني يُلمح لاغتيال عبدالعزيز الفغم: تصفية حسابات والحمد لله على نعمة “عُمان والسلطان قابوس”

علق الإعلامي العُماني عادل الكاسبي على حادث مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة جدة بظروف غامضة، والذي أحدث ضجة واسعة ملمحا بشكل غير مباشر إلى تعرضه لعملية اغتيال ضمن تصفية الحسابات داخل المملكة.

وقال “الكاسبي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “يجب علينا عندما نشاهد ما يحدث حولنا في الجوار من حروب و مآسي وعمليات إغتيال وتصفية حسابات ـ إشارة لمقتل اللواء الفغم ـ، أن نرفع كفوف الشكر للمولى أن قيض لنا السلطان قابوس قائدا حكيما وأن نشكر المولى أن جعلنا من أبناء عُمان”

يجب علينا عندما نشاهد ما يحدث حولنا في الجوار من حروب و مآسي وعمليات إغتيال وتصفية حسابات ، أن نرفع كفوف الشكر للمولى أن قيض لنا السلطان قابوس قائدا حكيما وأن نشكر المولى أن جعلنا من أبناء عُمان

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اللهم لا شماتة ، واللهم وحد صفوف المسلمين وأرزق الأمة جمعاء الإستقرار — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) September 29, 2019

وتابع:”اللهم لا شماتة ، واللهم وحد صفوف المسلمين وأرزق الأمة جمعاء الاستقرار”

وأعلنت السلطات السعودية فجر اليوم الأحد، عن مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة جدة، وقالت إن عملية القتل جاءت إثر خلاف شخصي، مع صديق للواء القتيل.

وأفادت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، بأن اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة، دون تفاصيل أكثر.

فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.

وأكد البيان أن الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفي، فضلا عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، وخمسة من رجال الأمن، تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

ووصفت عكاظ الفغم بأنه أشهر حارس ملكي في العصر الحديث، ونسبت تلك التسمية إلى إعلام غربي، كما أشارت إلى أنه حصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، فيما شكك ناشطون بالرواية الرسمية لمقتل الفغم مذكرين بحادثة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.