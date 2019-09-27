العُمانيون يُعرّون كاتباً إماراتياً ومركز أبحاثه التابع لأمن أبوظبي بعد إساءته للسلطنة.. هكذا أُهينَ “#سالم_حميد_الزطي”

وضع الكاتب الإماراتي سالم حميد نفسه في موقفٍ مُخزٍ، بعد أن تعرّض لسلطنة عمان بالإساءة والتشويه، غير مدركٍ أنّ أبناء قابوس سيكونون له بالمرصاد ويفضحوه، لقاء حملة الشيطنة التي بدأها ضدّ السلطنة.

الحملة الإماراتية المُشيطِنة للسلطنة قادها ما يُسمّى “مركز المزماه للدراسات والبحوث” التابع لجهاز أبوظبي الأمني، والذي يديره الكاتب الإماراتي سالم حميد، عبر مقالات ملفقة ومشوّهة تستهدف سلطنة عمان.

ووصف “حميد” في إحدى مقالاته السلطنة بأنها “لا تجيد من فنون السياسة الخارجية سوى الصمت”، واتهمها بأنها “حليفاً وفياً لإيران وجسر عبور لها”.وفق مزاعمه

كما اتهم “سالم حميد الزطي” -حسبما أطلق العمانيون عليه- السلطنة بأنها صمتت على ما أسماه “العدوان الحوثي” وكذلك “التآمر القطري” و”التمدد الإيراني”. حسب تعبيره

واليوم الجمعة، نشر حساب مركز “المزماة للدراسات والبحوث” عبر تويتر تغريدة مسيئة قصد بها العمانيين، قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً إثر هجومٍ كبير وردود لاذعة من المغردين العمانيين.

ونسب المركز كذلك في مقالٍ له البحار العُماني أحمد بن ماجد الى الإمارات.

وأمام الإساءة المتعمدة والتطاول المستمر على السلطنة وشعبها ورموز عُمان، تصدّى المغرّدون العُمانيون لمزاعم وأكاذيب الكاتب الإماراتي وأطلقوا هاشتاغ مهين له حمل اسمه “#سالم_حميد_الزطي”، ردّوا من خلال على تهجمه ومركزه على بلدهم.

#سالم_حميد_الزطي. هل يجوز لنكرة أن يتحدث عن امبراطورية لها في كل صفحة من صفحات التاريخ موقع فعلا شر البلية مايضحك #سالم_حميد_من_أنت_أصلا؟!!! pic.twitter.com/78ZGlyL70J — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) September 27, 2019

يا سالم الحين انت من جدك تتكلم على الزطوط وانت كل علامات الزطاطة في وجهك اللي تقول ملة هريس 🥴

من جدك ما تعرف ان العمانيين مسمين مسطح العوال بلادكم ساحلنا(ساحل عُمان) بلاد الزط

كيف تنسب شيء يخصك لغيرك ؟؟

حرفياً انتم #التائهون_في_الأرض #سالم_حميد_الزطي — الفاطميــة البلوشيــة (@ttom_om) September 27, 2019

حملة إعلامية إماراتية مكثفة ومشيطنه ضد #عمان يقودها مركز المزماه للدراسات والبحوث بقياده #سالم_حميد_الزطي لا يأتي الشر الا من اماره المؤامرات عمان هي التاريخ والسلام كما ترونها لماذا تحاربوا اصلكم واصل اجدادكم ووجودكم #عُمان ان كنتم لا تعلمونها فدعوا التاريخ يعلمكم. — 🇴🇲 Hamed al-ajmi 🇴🇲 (@hamed1111m) September 27, 2019

#سالم_حميد_الزطي

يشبه عقوق الوالدين ذلك الذي تفعله الامارات اتجاه السلطنة ،، حقاً انها الحقارة بكل معانيها ،، كيف يكون رد الجميل هكذا بعد ان منحوكم سلاطيننا مساحات شاسعة لتقيموا عليها دولتكم ، حقاً انكم التائهون في الارض ،،، وطرشوووووورله سالم الزطي pic.twitter.com/3UdscshMw9 — ندى الخروصية (@NadaHeeemoooo2) September 27, 2019

الزطوطية " نسبة إلى الزط . وصفة الزطوطية : تطلق على الشخص الطلاّب الذي يشحت بحكم العادة وان كان ليس ذي حاجة وما يقدر يعيش بدون ما يطلب.

#سالم_حميد_الزطي pic.twitter.com/CdCrIj5GvX — 💄🇴🇲فَجْرُ الْمُنْذِرِيَّةِ 🇴🇲💄 (@F1_F2_SHIFT) September 27, 2019

اهم اهتمامات مركز #سالم_حميد_الزطي للبحوث، هو البحث في الشأن الاماراتي، والمصري، والايراني..



-الاماراتي:لانه تاريخهم مجهول فيبحثوا عنه

-المصري:بنية قيادة زمام الامور وشراء ذمة الدولة العربية الكبرى مصر

-ايران:لزيادة الاستثمار الاقتصادي معها في السر، وذمها في العلن#جمعة_الخلاص pic.twitter.com/RfsIS3mxfl — AMAL (@amalalhy6) September 27, 2019

وبعدما فضح العُمانيون الكاتب الإماراتي، نشر المركز الذي يديره اعتذراً للعُمانيين عبر “تويتر”، ما لبث أن بقي على الحساب الرسميّ للمركز دقائق حتّى جرى حذفه.