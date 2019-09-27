سالم حميد
سالم حميد
الهدهد

العُمانيون يُعرّون كاتباً إماراتياً ومركز أبحاثه التابع لأمن أبوظبي بعد إساءته للسلطنة.. هكذا أُهينَ “#سالم_حميد_الزطي”

كتب خاص "وطن"
0

وضع الكاتب الإماراتي نفسه في موقفٍ مُخزٍ، بعد أن تعرّض لسلطنة عمان بالإساءة والتشويه، غير مدركٍ أنّ أبناء قابوس سيكونون له بالمرصاد ويفضحوه، لقاء حملة الشيطنة التي بدأها ضدّ السلطنة.

الحملة الإماراتية المُشيطِنة للسلطنة قادها ما يُسمّى “مركز المزماه للدراسات والبحوث” التابع لجهاز أبوظبي الأمني، والذي يديره الكاتب الإماراتي سالم حميد، عبر مقالات ملفقة ومشوّهة تستهدف .

ووصف “حميد” في إحدى مقالاته السلطنة بأنها “لا تجيد من فنون السياسة الخارجية سوى الصمت”، واتهمها بأنها “حليفاً وفياً لإيران وجسر عبور لها”.وفق مزاعمه

كما اتهم “سالم حميد الزطي” -حسبما أطلق العمانيون عليه- السلطنة بأنها صمتت على ما أسماه “العدوان الحوثي” وكذلك “التآمر القطري” و”التمدد الإيراني”. حسب تعبيره

واليوم الجمعة، نشر حساب مركز “المزماة للدراسات والبحوث” عبر تويتر تغريدة مسيئة قصد بها العمانيين، قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً إثر هجومٍ كبير وردود لاذعة من المغردين العمانيين.

ونسب المركز كذلك في مقالٍ له البحار العُماني أحمد بن ماجد الى .

وأمام الإساءة المتعمدة والتطاول المستمر على السلطنة وشعبها ورموز عُمان، تصدّى المغرّدون العُمانيون لمزاعم وأكاذيب الكاتب الإماراتي وأطلقوا هاشتاغ مهين له حمل اسمه “#سالم_حميد_الزطي”، ردّوا من خلال على تهجمه ومركزه على بلدهم.

 

 

 

وبعدما فضح العُمانيون الكاتب الإماراتي، نشر المركز الذي يديره اعتذراً للعُمانيين عبر “تويتر”، ما لبث أن بقي على الحساب الرسميّ للمركز دقائق حتّى جرى حذفه.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

سائق تكسي في الإمارات يعرض على فتيات مقاطع إباحية ويتحرّش بهنّ ويتعرّى أمامهنّ!

الهدهد

“شاهد” فضيحة لـ”عيال زايد” .. العُمانيون يُصيبون مركز…

الهدهد

هل يريد “بن زايد” لعُمان أن تُصبح كالإمارات مركز شرّ ودسائس للعرب؟ ..…

حياتنا

هكذا استدرجت عصابة نسائية في دبي استاذاً جامعياً إلى شقة لـ”المساج…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.