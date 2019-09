لماذا أثار بثّ تلفزيون سلطنة عمان أغاني الفنان السعودي محمد عبده غضب العُمانيين؟

انتقد مغرّدون عمانيون تلفزيون سلطنة عمُان بسبب بثّها أغاني الفنان السعودي محمد عبده في الوقت الذي كان فيه إعصار “هيكا” يضرب مناطق بالسلطنة.

واعتبر مغرّدون أنه كان الأجدر بتلفزيون السلطنة أن يقوم بعمل تغطية مباشرة من اجل اطلاع الناس على المستجدات وعرض التنبيهات والتحذيرات الصتدرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد العمانية المتعلقة بالاعصار.

في المقابل، دافع مغردون آخرون عن تلفزيون السلطنة، وأكدوا أنه يغطي الاعصار منذ ساعات الصباح، مطالبين بعدم تهويل الموضوع.

▶️ Mohammed Al Shidhani Senior Meteorologist, PACA : The cyclone continues to move wrested towards the coasts of the Governorates of Al Sharqia and Al Wasta https://t.co/nVlPS59l85#مركز_الأخبار #الحالة_المدارية#هيكا pic.twitter.com/Qfrc2ilyfR