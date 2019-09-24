لماذا أثار بثّ تلفزيون سلطنة عمان أغاني الفنان السعودي محمد عبده غضب العُمانيين؟
انتقد مغرّدون عمانيون تلفزيون سلطنة عمُان بسبب بثّها أغاني الفنان السعودي محمد عبده في الوقت الذي كان فيه إعصار “هيكا” يضرب مناطق بالسلطنة.
إنتقاد واسع على تلفزيون سلطنة عمُان مركز إعصار #هيكا يأثر على السلطنة والتلفزيون يبث أغاني محمد عبده @OmanRadioandTV pic.twitter.com/J8hTiaMKMf— شبكة عمان المحلية (@OMN_4) September 24, 2019
واعتبر مغرّدون أنه كان الأجدر بتلفزيون السلطنة أن يقوم بعمل تغطية مباشرة من اجل اطلاع الناس على المستجدات وعرض التنبيهات والتحذيرات الصتدرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد العمانية المتعلقة بالاعصار.
وين تلفزيون سلطنة عمان يفترض عاملين تغطية مباشرة من اجل اطلاع الناس على المستجدات وعرض التنبيهات!.. ليش ما ناقلين مباشر .. سلامات .. يعني مناطق الشرقية والوسطى من ضمن عُمان.. والا عشان ما مسقط او صلالة ما ناس الي عايشين هناك!؟!!! @OmanRadioandTV@omanmubasher#هيكا— Um Mortdha (@e48a3d5036e24bf) September 24, 2019
غريبه تلفزيون سلطنة عمان ماعمل تغطيه عن الإعصار او العاصفة في مثل هاذي الأشياء همم محتاجين تغطيه ويش يصير ويش مايصير 🥺#هيكا #صباح_الخير— شيخـة الزّين (@0wXrr) September 24, 2019
السلطنة تتأثر بحالة جوية استثنائية .. و تلفزيون سلطنة عمان يبث اغاني محمد عبدو ..— مُجــرد قلٓـــم ✏️ (@mkr_1991) September 24, 2019
بصراحة الف علامة استفهام و تعجب "؟!"
شكرا تلفزيون سلطنة عمان لنقلكم للحدث مباشر— شبكة عمان للطقس (@oman_weather) September 24, 2019
أو على اقل تقدير إحترام الوضع الحالي للأنواء المناخيه
طرشوووولهم#الدقم#Hikaa pic.twitter.com/Cj35Azr91c
في المقابل، دافع مغردون آخرون عن تلفزيون السلطنة، وأكدوا أنه يغطي الاعصار منذ ساعات الصباح، مطالبين بعدم تهويل الموضوع.
▶️ Mohammed Al Shidhani Senior Meteorologist, PACA : The cyclone continues to move wrested towards the coasts of the Governorates of Al Sharqia and Al Wasta https://t.co/nVlPS59l85#مركز_الأخبار #الحالة_المدارية#هيكا pic.twitter.com/Qfrc2ilyfR— مركز الأخبار (@omantvnews) September 24, 2019
تغطية تلفزيون سلطنة عُمان للحالة المدارية وإستضافة الرائد محمد الهشامي من شرطة عُمان السلطانية. pic.twitter.com/KPnbbIq1wa— #الشهم_العُماني|OMAN🇴🇲 (@AS_OM87) September 24, 2019
تغطية تلفزيون سلطنة عمان للحالات المدارية اللي تضرب بلادهم متميزة وتعجبني👌— بنت العمودي✨ (@al_muh95) September 24, 2019
مهتمين ويعطونك كل التفاصيل..
أتذكر كلما يجي إعصار أو عاصفة نفتح قناة عمان ونتابع أول بأول..
الله يعطيهم العافية على الاهتمام المتواصل👏#هيكا
تلفزيون سلطنة عُمان يبث تغطية مستمرة للحالة المدارية #هيكا@OmanRadioandTV pic.twitter.com/3clihTnMPD— واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@SBQ_2) September 24, 2019
الآن.. الرابط المباشر للتغطية التلفزيونية..— أحمد بن فارس النهدي (@_AL_Nahdi_) September 24, 2019
تلفزيون سلطنة عُمان وتغطية الحالة المدارية #هيكا 🌪
https://t.co/zXSdOcWFfa
أرجاء عدم تهويل في هاذا الموظوع— المسافر (@Ly10FvDawittIKS) September 24, 2019
تلفزيون مأقصر وتحذيرات من أول أمس
والمواطن واعي في هاذا الوضع
ونسأل الله السلامة للجميع
وأعلنت الأرصاد العمانية مساء الثلاثاء تراجع تصنيف الحالة المدارية هيكا الى عاصفة مدارية حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 45 الى 55 عقدة.
وشهدت ولاية الدقم بمحافظة الوسطى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للإعصار هيكا.
وشكلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فريق عمل طوارئ وتم الاجتماع بالمقاولين والشركات العاملة في الدقم والجهات ذات العلاقة لمواجهة تداعيات الحالة المدارية للإعصار “هيكا”.
واتخذت هيئة الدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر في وقت مبكر ومنذ الإعلان عن الحالة المدارية جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى اعتبارا من ظهر الثلاثاء حتى مساء يوم الخميس.