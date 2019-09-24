لماذا أثار بثّ تلفزيون سلطنة عمان أغاني الفنان السعودي محمد عبده غضب العُمانيين؟

انتقد مغرّدون عمانيون تلفزيون سلطنة عمُان بسبب بثّها أغاني الفنان السعودي محمد عبده في الوقت الذي كان فيه إعصار “هيكا” يضرب مناطق بالسلطنة.

إنتقاد واسع على تلفزيون سلطنة عمُان مركز إعصار #هيكا يأثر على السلطنة والتلفزيون يبث أغاني محمد عبده @OmanRadioandTV pic.twitter.com/J8hTiaMKMf — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) September 24, 2019

واعتبر مغرّدون أنه كان الأجدر بتلفزيون السلطنة أن يقوم بعمل تغطية مباشرة من اجل اطلاع الناس على المستجدات وعرض التنبيهات والتحذيرات الصتدرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد العمانية المتعلقة بالاعصار.

وين تلفزيون سلطنة عمان يفترض عاملين تغطية مباشرة من اجل اطلاع الناس على المستجدات وعرض التنبيهات!.. ليش ما ناقلين مباشر .. سلامات .. يعني مناطق الشرقية والوسطى من ضمن عُمان.. والا عشان ما مسقط او صلالة ما ناس الي عايشين هناك!؟!!! @OmanRadioandTV@omanmubasher#هيكا — Um Mortdha (@e48a3d5036e24bf) September 24, 2019

غريبه تلفزيون سلطنة عمان ماعمل تغطيه عن الإعصار او العاصفة في مثل هاذي الأشياء همم محتاجين تغطيه ويش يصير ويش مايصير 🥺#هيكا #صباح_الخير — شيخـة الزّين (@0wXrr) September 24, 2019

السلطنة تتأثر بحالة جوية استثنائية .. و تلفزيون سلطنة عمان يبث اغاني محمد عبدو ..



بصراحة الف علامة استفهام و تعجب "؟!" — مُجــرد قلٓـــم ✏️ (@mkr_1991) September 24, 2019

شكرا تلفزيون سلطنة عمان لنقلكم للحدث مباشر

أو على اقل تقدير إحترام الوضع الحالي للأنواء المناخيه

طرشوووولهم#الدقم#Hikaa pic.twitter.com/Cj35Azr91c — شبكة عمان للطقس (@oman_weather) September 24, 2019

في المقابل، دافع مغردون آخرون عن تلفزيون السلطنة، وأكدوا أنه يغطي الاعصار منذ ساعات الصباح، مطالبين بعدم تهويل الموضوع.

▶️ Mohammed Al Shidhani Senior Meteorologist, PACA : The cyclone continues to move wrested towards the coasts of the Governorates of Al Sharqia and Al Wasta https://t.co/nVlPS59l85#مركز_الأخبار #الحالة_المدارية#هيكا pic.twitter.com/Qfrc2ilyfR — مركز الأخبار (@omantvnews) September 24, 2019

تغطية تلفزيون سلطنة عُمان للحالة المدارية وإستضافة الرائد محمد الهشامي من شرطة عُمان السلطانية. pic.twitter.com/KPnbbIq1wa — #الشهم_العُماني|OMAN🇴🇲 (@AS_OM87) September 24, 2019

تغطية تلفزيون سلطنة عمان للحالات المدارية اللي تضرب بلادهم متميزة وتعجبني👌

مهتمين ويعطونك كل التفاصيل..

أتذكر كلما يجي إعصار أو عاصفة نفتح قناة عمان ونتابع أول بأول..

الله يعطيهم العافية على الاهتمام المتواصل👏#هيكا — بنت العمودي✨ (@al_muh95) September 24, 2019

الآن.. الرابط المباشر للتغطية التلفزيونية..

تلفزيون سلطنة عُمان وتغطية الحالة المدارية #هيكا 🌪



https://t.co/zXSdOcWFfa — أحمد بن فارس النهدي (@_AL_Nahdi_) September 24, 2019

أرجاء عدم تهويل في هاذا الموظوع

تلفزيون مأقصر وتحذيرات من أول أمس

والمواطن واعي في هاذا الوضع

ونسأل الله السلامة للجميع — المسافر (@Ly10FvDawittIKS) September 24, 2019

وأعلنت الأرصاد العمانية مساء الثلاثاء تراجع تصنيف الحالة المدارية هيكا الى عاصفة مدارية حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز بين 45 الى 55 عقدة.

وشهدت ولاية الدقم بمحافظة الوسطى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للإعصار هيكا.

وشكلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فريق عمل طوارئ وتم الاجتماع بالمقاولين والشركات العاملة في الدقم والجهات ذات العلاقة لمواجهة تداعيات الحالة المدارية للإعصار “هيكا”.

واتخذت هيئة الدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر في وقت مبكر ومنذ الإعلان عن الحالة المدارية جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى اعتبارا من ظهر الثلاثاء حتى مساء يوم الخميس.