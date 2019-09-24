عمرو أديب أراد أن يلمع السيسي فكشف عن محاولة اغتيال فريدة من نوعها.. تم ضبط الخلية قبل التنفيذ وهذا ما حدث

في محاولة لتلميع رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وتشويشا على الانتفاضة الجارية ضده في مصر، عرض الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب اعترافات لما قال إنها خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال السيسي.

“أديب” عرض على قناة «إم بي سي مصر» عبر برنامجه “الحكاية”، مقطع فيديو يظهر اعترافات بمحاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القناصة في استراحته بالمعمورة.

وتم عرض مقطع الفيديو لاعترافات أحمد إمام نجم، ومحمود هاني قبلان، عضوي “لواء الثورة” بمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي باستخدام القناصة.

وقال أحمد إمام نجم، إنه تدرب على رصد الشخصيات الهامة وقام باستلام كاميرات لمراقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد وصول معلومات عن تردده على استراحته في المعمورة على متن طائرة خاصة، وأن هناك من سيقوم بتنفيذ العملية واستهدافه بالقناصة.

وأشار محمود هاني قبلان، إلى أنه تدرب في سوريا، وكان يجهز لعملية الاغتيال من داخل إحدى الشقق السكنية المواجهة لاستراحة المعمورة بالإسكندرية.

وعرض برنامج «الحكاية» فيديو للشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي، بالإضافة للأجهزة والكاميرات التي استخدمت في عملية المراقبة.

وغالبا ما يضطر المعتقلون السياسيون للاعتراف تحت الضغط الشديد والتعذيب بتهم لم يرتكبوها، ويستغلهم النظام لتصوير مثل هذه المقاطع التي تخدم أهدافه.