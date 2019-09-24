“شاهد” الأم المثالية فيفي عبده تعتذر عن “طول لسانها وسب الذات الالهية”: حب السيسي أخرجني عن شعوري

اعتذرت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده، لمتابعيها عن الفيديو الذي نشرته أمس تهاجم فيه معارضي رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لما صدر عنها من ألفاظ نابية وبذاءة عرضتها لهجوم غير مسبوق.

الراقصة فيفي قاللت في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: “أنا آسفة على الألفاظ اللي قلتها، أنا مش متعودة أتكلم بهذه الطريقة، لكن أنا رديت بنفس الطريقة اللي بيتكلموا بيها على السيسي”.

وأضافت: “أنا عايزه أقول للراجل ده الموجود في إسبانيا (تقصد محمد علي)، الباشا بتاعنا عبد الفتاح السيسي موجود في إسبانيا (علما بأنه متواجد في الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويرجعلنا بألف سلامة محروس إنت وجيشك وقضاءك العادل والشرطة”.

وتلقت الراقصة هجومًا واسعًا، الاثنين، عقب هجومها على المتظاهرين والمعارضين المطالبين بتنحي رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ووصفها لهم بألفاظ قبيحة.

وكانت فيفي عبده قد نشرت بثًا مباشرًا مساء الأحد، عبر حسابها على إنستغرام، اتهمت فيه المتظاهرين بالسرقة وعدم النزاهة، فيما هاجمت عددا من المعارضين المتواجدين في خارج مصر بألفاظ مسيئة، ومنهم محمد علي.

وجاء في سياق حديثها، أن المتظاهرين والمعارضين لا يعلمون قيمة مصر، وأن “السيسي رئيس أهم بلد في العالم العربي وأن العالم الأوروبي يعمل له ألف حساب” بحسب قولها.