“شاهد” أمير قطر يفاجئ العالم في قمة المناخ بتكنولوجيا جديدة تستخدم لأول مرة في مونديال 2022

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة له مخاطباً قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، أن قطر ستستخدم تكنولوجيا جديدة لأول مرة في مونديال 2022 ستكون موفرة للطاقة بشكل لا يصدق.

وقال الشيخ تميم إن قطر تستضيف اول بطولة كأس العالم محايدة الكربون بإستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنلوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه.

23 /09/2019 كلمة حضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى خلال القمة الخاصة بالعمل من أجل المناخ بالأمم المتحدة pic.twitter.com/ELwZuV8JhR — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) September 23, 2019

وأكد الأمير أن قطر تستهدف توليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين.

وشدد على التزام الدوحة بتنظيم بطولة كأس العالم صديقة للبيئة، في إشارة لمونديال قطر الذي سيقام عام 2022.

وتابع:”على المستوى الوطني فإن دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبنّي الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه، وتحقيقاً لأهدافنا البيئية طويل الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة “

وأعلن أمير قطر عن مساهمة بلاده بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة

كما أشار أمير قطر، إلى أن ظاهرة التغيير المناخ إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وأنه يتعين على الدول الوفاء بالتزاماتها في مجال المناخ.