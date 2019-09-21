ناشط مصري يُلجم فنانا شهيرا دعا لعدم الخروج على السيسي متفاخرا بإنجازاته خلال الـ6 سنوات الماضية

هاجم ناشطون مصريون بموقع التواصل تويتر الفنان المصري المعروف نبيل الحلفاوي، بعد تغريدة له دعا فيها لعدم الخروج على رئيس النظام عبدالفتاح السيسي مستشهدا بما أنجزه السيسي خلال الست سنوات الماضية، حسب زعمه.

“الحلفاوي” وفي تغريدة أثارت جدلا واسعا ورصدتها (وطن) قال إنه مهما كانت الظروف والأخطاء والسلبيات لن يسمح المصريون ولا شرطتهم ولا جيشهم بأن نهدم ما بنيناه خلال الست سنوات السابقة.

مهما كانت الظروف والأخطاء والسلبيات لن يسمح المصريون ولا شرطتهم ولا جيشهم بأن نهدم ما بنيناه خلال الست سنوات السابقة وأن تعود مصر إلى نقطة الصفر وإلى إغلاق المحلات وإفلاس المصانع والحرائق والسلب والنهب ووقوف الأهالي أمام بيوتهم لحمايتها ووصول مصر إلى حافة الانهيار والإفلاس. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) September 21, 2019

وتابع “ولن يسمح أن تعود مصر إلى نقطة الصفر وإلى إغلاق المحلات وإفلاس المصانع والحرائق والسلب والنهب ووقوف الأهالي أمام بيوتهم لحمايتها ووصول مصر إلى حافة الانهيار والإفلاس.”

وقوبلت تغريدة “الحلفاوي” بهجوم عنيف جدا وسخرية واسعة من قبل النشطاء خاصة فيما ذكره عن إنجازات السيسي.

لكن التعليق الأبرز كان للناشط المصري والحقوقي أحمد البقري، الذي ألجمه بتعليق ناري لاقى تفاعلا كبيرا قال فيه:”هو ايه اللي بنناه خلال السنوات الست الماضية؟! هل تقصد ١-بيع تيران وصنافير للكفيل ٢-الدين الخارجي كان في ٢٠١٣ (43 مليار دولار) واليوم تجاوز (106 مليار)”

هو ايه اللي بنناه خلال السنوات الست الماضية؟!

هل تقصد

١-بيع تيران وصنافير للكفيل

٢-الدين الخارجي كان في ٢٠١٣ (43 مليار دولار) واليوم تجاوز (106 مليار)

٣-السجون التي امتلئت بكل الاطياف السياسية

٤-مفيش، منين،احنا فقرا أووي وسعادته بيعمل تعديلات لحرمه بـ ٢٥مليون

……………… — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 21, 2019

وتابع مفندا كلام الفنان المصري المعروف بولائه للسيسي:”٣-السجون التي امتلئت بكل الاطياف السياسية ٤-مفيش، منين،احنا فقرا أووي وسعادته بيعمل تعديلات لحرمه بـ ٢٥مليون”

وتواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليوم الثاني على التوالي، حيث انطلقت مظاهرة محدودة ظهر اليوم في مدينة بورسعيد (شمال)، في حين تحول ميدان الأربعين بمحافظة السويس لثكنة عسكرية تحسبا لأي مظاهرات.

وردد المتظاهرون -أثناء مرورهم بشارع الثلاثيني (أحد الشوارع الرئيسية ببورسعيد)- هتافات مناوئة للرئيس السيسي منها “ارحل ياسيسي.. ارحل يعني امشي”.

في حين تحول ميدان الأربعين بمحافظة السويس (شمال شرق) اليوم لثكنة عسكرية بعدما أغلقته قوات الأمن أمام المارة، وذلك تحسبا لاندلاع أي مظاهرات على غرار ما حدث أمس، وفق ما أكده شهود عيان.

ويعد ميدان الأربعين ذات رمزية كبيرة لدى المصريين، حيث شهد سقوط أول قتيل في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأمس خرجت مظاهرات عدة في محافظات الإسكندرية والسويس والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط ومطروح وبني سويف، فضلا عن ميدان التحرير، أيقونة ثورة 25 يناير.

وفي أستراليا وألمانيا وهولندا، نظمت الجالية المصرية وقفة مساندة للاحتجاجات التي خرجت الليلة الماضية في عدد من المدن المصرية مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي تلك المظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش المصري سنوات عدة، قبل أن يبدأ أخيرا في بث فيديوهات تكشف فساد الرئيس السيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش، فضلا عن إهدار المال العام في تشييد قصور رئاسية لا طائل منها.