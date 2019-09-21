“شاهد” محمد علي يحدد موعد نهاية السيسي في فيديو جديد.. وهذه خطته للجمعة المقبلة

في أول ظهور له عقب استجابة المصريين له بالأمس ونزول الشوارع للتظاهر ضد السيسي، دعا رجل الأعمال المصري محمد علي إلى تنظيم مليونية الجمعة المقبلة في الميادين العامة.

كما طرح محمد علي مقترحا لمرحلة ما بعد رحيل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن الحكم، مؤكدا أن الجمعة القادمة ستشهد نهاية حكمه القمعي.

شكرا ياشعب مصر علي جمعة امبارح العظيمة .. وخلونا نتكلم علي مرحلة مابعد السيسي#ثورة_شعب#الجمعة_الجاية#ميدان_التحرير_الانhttps://t.co/qtN8z03PPV — أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 21, 2019

ودعا “علي” لتنظيم مليونية في الميادين الكبرى الجمعة القادمة 27 أكتوبر، وقال إنه يجب رفع علم مصر فقط، ولا لرفع أي علم حزبي.

وأوضح:”الثورة هي ثورة الشعب والقاعدة العريضة ولا تنسب لأي مخلوق أو لأي حزب، كما طالب وزيري الدفاع والداخلية بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لتظاهرهم مساء الجمعة، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

وأكد محمد علي أن السيسي مرتبك حاليا ويبحث عن حل للبقاء في الحكم، وأن القرار لابد أن يكون للشعب وللأغلبية، ولابد من احترامها.

محمد علي طالب بإعادة هيكلة الدولة من قبل أشخاص يتم اختيارهم في انتخابات حرة ونزيهة.

واختتم “علي” حديثه بأنه يجب أن يكون الاعلام حرا وشفافا، ويجب أن يتم شرح ومناقشة أدوار أجهزة الدولة أمام المواطنين واستفتائهم على ذلك.