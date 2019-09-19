نازلين_الجمعة_ليه الأول على تويتر استجابة لدعوة محمد علي.. السيسي يخشى انقلاب داخلي والجيش ينزل الشارع

استجابة لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي للمصريين للنزول إلى الشوارع غدا، الجمعة، للتظاهر ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي تصدر هاشتاج “نازلين_الجمه_ليه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر قبل ساعات بعد اختفاء مفاجئ لهاشتاجات حققت ملايين التفاعلات خلال ساعات مثل (#كفايه_بقى_ياسيسي) و(#استناني_ياسيسي) و(#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع).

#نازلين_الجمعه_ليه

عشان تيران وصنافير

عشان ٤ تريليون جنيه منعرفش راحوا فين

عشان ٦٠ الف معتقل

عشان تلت الشعب المصري فقرا

عشان ديون مصر اللي عدت ١٠٠ مليار دولار

عشان السيسي فاسد

عشان السيسي كداب

عشان السيسي خاين

عشان السيسي قاتل

عشان السيسي فاشل



عشان مصر تستاهل الأحسن pic.twitter.com/iIVtX93pOQ — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 19, 2019

محمد علي يوجه رسالة إلى وزيري الدفاع والداخلية وأجهزة الدولة#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/JxLwrYqHWn — 💯ميدان رابعه العدويه 🌀 (@Isalmnahaya) September 19, 2019

أقل من 24 ساعة تفصل المصريين عن الجمعة، وهو اليوم الذي اقترحه الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر السلمي للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السلطة، وسط انتفاضة لافتة بمنصات التواصل.

ياه على التعبير

ياه على الفصاحة

ياه على الاختيار



مقاول 🏗 هدم النظام 🧱



#نازلين_الجمعه_ليه#الرحيل_ياسيسي_أوالنزول_للشارع#محمد_علي — AMR ABD ELHADY (@AmrabdelhadyX) September 19, 2019

عاملين هشتاج بيتهموا محمد علي

بالجاسوسية.!!

طيب ممكن تشوفوا الفيديو ده..

ده مسعد أبوفجر اللي السيسي جابه لكتابة الدستور

بيتهم السيسي بالجاسوسية..

واتهامات مرعبة

ممكن رد هنا؟!https://t.co/XnBuBOt3Fm#نازلين_الجمعه_ليه#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع#محمد_علي_جاسوس طيب والسيسي؟ — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 19, 2019

وبين اختفاء هاشتاجات وتدشين أخرى، ينفّس مصريون معارضون لنظام السيسي عن غضبهم وتنقل منصات التواصل صدى أصواتهم للعالم، كما نزلت قوات من الجيش إلى الشوارع اليوم رفقة مدرعات ومجنزرات حربية، ما فسره محللون أنه رعب النظام من الثورة القادمة.

ويوم بعد يوم تتسع قوة ودائرة محمد علي بانضمام رموز مصرية معروفة إليه، ما يقلق نظام السيسي الذي استنفر آلاته الإعلامية والإلكترونية والميدانية تحسبًا لدعوة التظاهر.

اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود

يسقط يسقط حكم السيسي #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/RG05LRsdPg — Nada Mostafa (@NadaMostafa66) September 19, 2019

ولم تغب أجواء ثورة يناير ومجزرة فض اعتصام رابعة عن الهاشتاج الجديد، لكنه تميز هذه المرة بتداول مكثف لصور تعبر عن معاناة الطبقة الفقيرة والمطحونة في مصر السيسي.

نعم بقى هى مش نعم كانت بتزيد النعم



كل حلفائك باعوك يا ريتشارد😂😂😂#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/56E20hITXu — 🌻 ندى 🌻 (@nadaes4) September 19, 2019

#نازلين_الجمعه_ليه تحرك الجيش ده بتاريخ اليوم بيقول ان غالبا في انقلاب هيحصل هنشوف pic.twitter.com/SF888yGQ90 — ﮼صُدفة (@sodfakhaled) September 19, 2019

ميّز الهاشتاج أيضًا فكاهة المصريين الذي تحدثوا عن مباراة السوبر المقررة الجمعة بين فريقي كرة القدم، الأهلي والزمالك.

يا جيش مصر العظيم السيسي محسوب عليكم.. يوصف بأنه قائد في الجيش المصري.. فهل أنتم مع بيعه أرض مصر ورهنه لمكانتها الدولية؟

هل نسيتم دم جنود وضباط الجيش الذين استشهدوا في سيناء وهم يدافعون عن ترابها الذي باعه السيسي؟!#الشعب_يريد #الشعب_يريد_إسقاط_النظام

#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/IeLkzXDjOu — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 19, 2019

صفحة (أسرار محمد علي) على فيسبوك، علّقت مسبقًا على اختفاء هاشتاج “كفايه بقى ياسيسي” من على تويتر بعدما وصل إلى الترند العالمي محققًا نحو المليون تغريدة، موجهًة أصابع الاتهام إلى من أسمتهم “حبايب السيسي” في الإمارات.

من جانبه أعلن العالم المصري بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، دعمه وتأييده لدعوة محمد علي، مؤكدًا أن حقيقة وواقع الفساد أكثر بكثير، وطالب السيسي بالرحيل دون التسبب في مزيد من الخسائر.

عصام حجي: "بخصوص الفيديوهات التي نشرها الفنان ورجل الأعمال «محمد علي»، قال إنه سعيد للغاية بما يقوم به "محمد علي" وليس عليه أن يخجل من كونه يعارض النظام من الخارج

والجيش لن يتأثر برحيل السيسي، ومصر فوق أي حاكم#نازلين_الجمعه_ليه#كفايه_بقى_يا_سيسي#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع pic.twitter.com/P3wzukSC3e — د.حمزة زوبع (@drzawba) September 19, 2019

حجي، الذي عمل مستشارًا علميًا لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أكد أن محمد علي بتعليمه “المتواضع” أفضل بكثير من العلماء والأكاديميين الصامتين في الداخل والخارج، لأن العلم الذي لا يغير الواقع ليس له قيمة، حسب تعبيره.

وفي رسالة وجهها لمحمد علي، قال حجي ليس عليك أن تخجل أبدًا كونك تعارض من الخارج، فالنظام في الدولة نفسه يتلقى كل دعمه من الخارج فلمَ العجب أن تأتي المعارضة من الخارج.

حجي أكد أن الجيش لن يتأثر مطلقًا برحيل السيسي أو برحيل أي حاكم آخر، وقال إن مصر خسرت كثيرًا بوفاة الرئيس محمد مرسي لأنه كان عالمًا بحق ومؤمنًا بالدولة المدنية الحديثة.

اللافت اليوم هو تداول فيديو لرجل ملثم يزعم أنه يعمل ضابطًا بالجيش المصري، وتحدث الرجل عن الصراع الشرس الدائر منذ 6 سنوات بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة.

الرجل الملثم اتهم السيسي وجهاز المخابرات الحربية، بتصفية وقتل ضباط ولواءات في المخابرات العامة، بالإضافة إلى إحالة 95 منهم (المخابرات العامة) إلى التقاعد.

الضابط المزعوم لفت إلى وقوف المخابرات العامة وراء محمد علي، ما جعله يتحدث بثقة واطمئنان ضد السيسي، مؤكدًا أن نظام السيسي مرتبك بشدة الآن ويحاول الحفاظ على كيانه بتوظيف الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال الموالين له.