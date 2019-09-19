ما هو الوعد الذي قطعه ترامب لأحد الرؤساء.. مكالمة سمعها مسؤول بالمخابرات ورفع شكوى “ذات أهمية ملحَّة”

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريراً كشفت فيه عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد أحد الرؤساء الأجانب وَعداً أثار قلق مسؤولٍ في أجهزة الاستخبارات الأمريكية لدرجة أنَّه دفعه إلى تقديم شكوى ضد الفساد.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن اثنين من المسؤولين السابقين على درايةٍ بالأمر، إنَّه لم تتضح على الفور هوية الرئيس الذي كان يتحدث إليه ترامب ولا ماهية الوعد الذي قدَّمه. فيما قال أحد المسؤولين السابقين إنَّ التواصل بين الزعيمين جرى عبر مكالمةٍ هاتفية، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنَّ مايكل أتكينسون، المفتش العام لوكالات الاستخبارات، قرر أنَّ الشكوى موثوقةٌ ومثيرة للقلق بدرجةٍ كافية لاعتبارها «ذات أهمية مُلِحة»، وهو ما يقتضي إخطار لجان الرقابة في الكونغرس.

لكنَّ الصحيفة قالت إن جوزيف ماغوير، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، رفض ذِكر تفاصيل حول الشكوى لبعض المشرعين، مضيفةً أنَّه برَّر ذلك بتأكيد أنَّ موضوع الشكوى خارج نطاق اختصاصه.

حسب تقرير صحيفة The Guardian البريطانية سعى آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، إلى إجبار بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكية على الكشف للكونغرس عن التفاصيل الكاملة للشكوى.

وقال شيف في بيان إنه من المقرر أن يَمثُل أتكينسون في جلسةٍ مغلقة أمام اللجنة صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول، وإنَّ ماجوير وافق على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة في جلسةٍ مفتوحة بعد أسبوع.

ويقول البيان: «قرَّر المفتش العام لوكالات الاستخبارات أنَّ هذه الشكوى موثوقة وعاجلة، وأنَّها يجب أن تُحال إلى الكونغرس بموجب نص القانون الواضح. وتولي اللجنة أهميةً قصوى لحماية المُبلِغين وشكاواهم إلى الكونغرس».

هذا ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلبات التعليق على هذه المسألة. ولم يتسنَّ الاتصال بممثلي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.