المرتزق جيري ماهر ينبح على سلطنة عمان ويهاجمها بسبب بيانها عن هجوم أرامكو!!

تطاول المرتزق اللبناني “جيري ماهر” -الذي يتصدر دائماً للدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان-، على سلطنة عمان بعد بيانها المتعلّق بالهجوم على شركة أرامكو السعودية السبت الماضي.

وادّعى المرتزق “جيري ماهر” إنّ بيان وزارة خارجية سلطنة عمان بشأن الهجمات على المنشأت النفطية السعودية “مهين لها ولسياستها ولم تختلف كثيراً عن تصرحات أردوغان”.حسب ادعائه

وأضاف المرتزق: “هل يوجد عاقل يخبرهم في مسقط أنهم ليسوا سويسرا ليمثلوا دور الحياد وهم في أفضل علاقات مع إيران والحوثي؟”.

عُمان كان بيان وزارة خارجيتها بشأن الهجمات الإرهابية على المنشأت النفطي السعودية مهين لها ولسياستها ولم تختلف كثيراً عن تصيرحات أردوغان.



هل يوجد عاقل يخبرهم في مسقط أنهم ليسوا سويسرا ليمثلوا دور الحياد وهم في أفضل علاقات مع إيران والحوثي؟ #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) September 17, 2019

جديرٌ بالذّكر أن سلطنة عمان أعربت عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.

واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

تعرب سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات ، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه ….يتبع — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 16, 2019

كما تطلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع ، كما أن سلطنة عمان تبدي استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن. — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 16, 2019

وأعلنت السعودية السبت الماضي تعرض منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية شرقي البلاد، لهجوم بطائرات مسيرة، وأعلنت جماعة الحوثي تبني الهجوم، لكن السعودية والولايات المتحدة شككتا في ذلك، واتهمتا إيران بالوقوف خلف ذلك الهجوم، بينما رفضت طهران الاتهام.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في بيان إن الهجوم أدى إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو.

وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تورط إيران في هجوم أرامكو، مؤكدا رغبته بتجنب الحرب معها، وقال إن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية مقابل المال ولكن عليها أن تدافع عن نفسها، في حين بدأ محققون أميركيون بجمع الأدلة ميدانيا.

والثلاثاء، توعدت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، بأن عملياتها العسكرية القادمة بعد الهجوم على “أرامكو” السعودية ستكون “أشد إيلاما”، إذا لم يتم إيقاف عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنّ المسؤولين السعوديين قالوا إن واشنطن لم تقدم أدلة كافية تفيد أن الهجوم مصدره إيران.

وأضافت الصحيفة أن تقييم المسؤولين الأمريكيين أن إيران أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصواريخ على منشآت أرامكو.

وقالت إن المسؤولين الأميركيين شاركوا الرياض تقارير استخباراتية بشأن الهجوم على أرامكو.

وكانت الصحيفة قالت الإثنين، إنّ “المسؤولين السعوديين يبحثون تأجيل طرح أسهم أرامكو في الأسواق بعد الهجوم على الشركة السبت”.

وتعد “أرامكو” رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

وأعلنت السعودية، اعتزامها دعوة خبراء دوليين وأممين للمشاركة بتحقيقات الهجوم على منشأتي “أرامكو” شرقي المملكة.