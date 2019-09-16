سلطنة عمان كادت تُصيب إعلامياً سعودياً بالجنون!!

هاجم نائب رئيس تحرير صحيفة “الجزيرة” السعودية سابقًا، عبد الوهاب القحطاني، بيان سلطنة عمان الذي صدر مساء الإثنين حول الهجوم الذي تعرّضت له شركة أرامكو السعودية السبت الماضي.

وقال “القحطاني” في تغريدةٍ بــ”تويتر” رصدتها “وطن”: فقط .. وبعد مرور ٣ أيام على استهداف المشآت النفطية جارتنا وشقيقتنا سلطنة عمان تكتفي بمجرد الإعراب عن ( الأسف ). فلا إدانة، ولا إستنكار، ولا رفض، ولا إستهجان لما حدث …!! وليت محرر الوزارة كتب الإسمين بدقة “. حسب نصّ تغريدته

فقط .. وبعد مرور ٣ أيام على استهداف المشآت النفطية جارتنا وشقيقتنا #سلطنة_عمان تكتفي بمجرد الإعراب عن ( الأسف ).

فلا إدانة،

ولا إستنكار،

ولا رفض،

ولا إستهجان لما حدث …!!

وليت محرر الوزارة كتب الإسمين بدقة . #بقيق

#خريص https://t.co/hHGjjBeqGW — عبدالوهاب القحطاني (@wahab_algahtani) September 16, 2019

وكان الكاتب والشاعر السعودي عبدالطيف آل الشيخ انتقد عدم ادانة السلطنة الهجوم الذي تعرّضت له شركة أرامكو يوم السبت الماضي، وذلك قبل ساعاتٍ من صدور بيان رسمي من السلطنة حول الهجوم.

وبرزت خلال الساعات الماضية عديد التغريدات لإعلاميين وكُتّاب سعوديين يستجدون فيها سلطنة عمان إدانة الهجوم.

وقال “آل الشيخ” في تغريدته التي يستدلّ منها استجداءه بياناً عُمانياً للإدانة: “فيه دولة جاره و تربطنا بها حدود و في مجلس التعاون لدول الخليج العربي و حتى الآن لم تدين الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السبت الماضي !!!”.

وبعد صدور بيان الخارجية العُمانية مساء الإثنين، غرّد “آل الشيخ” قائلاً: ” هذه التغريدة التي أزعجت بعض الأخوة من عُمان كانت قبل صدور بيانهم و الوقت موثق و لا توجد فيها أي إساءة لا لعُمان و لا لغيرها .. ماهي إلا رصد للدول التي أدانت و التي لم تدين حتى وقت كتابة التغريدة”.

هذه التغريدة التي التي أزعجت بعض الأخوة من عُمان كانت قبل صدور بيانهم و الوقت موثق و لا توجد فيها أي إساءة لا لعُمان و لا لغيرها .. ماهي إلا رصد للدول التي أدانت و التي لم تدين حتى وقت كتابة التغريدة .

انتهى. https://t.co/9BiAFMCnoJ — 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) September 16, 2019

وأعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.

واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

تعرب سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات ، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه ….يتبع — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 16, 2019

كما تطلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع ، كما أن سلطنة عمان تبدي استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن. — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 16, 2019

وأكدت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم على منشأتي شركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، قائلة إنه نُفذ بطائرات مسيرة تعمل بمحركات عادية ونفاثة.

وأضاف الحوثيون أنهم قد يستهدفون منشآت الشركة مرة أخرى، وسط تقارير صحفية نقلت عن مسؤول أميركي رجح أن يكون مصدرها من العراق أو إيران، وآخر عراقي قال إنها انطلقت من جنوبي العراق.

وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تورط إيران في هجوم أرامكو، مؤكدا رغبته بتجنب الحرب معها، وقال إن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية مقابل المال ولكن عليها أن تدافع عن نفسها، في حين بدأ محققون أميركيون بجمع الأدلة ميدانيا.

والثلاثاء، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنّ المسؤولين السعوديين قالوا إن واشنطن لم تقدم أدلة كافية تفيد أن الهجوم مصدره إيران.

وأضافت الصحيفة أن تقييم المسؤولين الأمريكيين أن إيران أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصواريخ على منشآت أرامكو.

وقالت إن المسؤولين الأميركيين شاركوا الرياض تقارير استخباراتية بشأن الهجوم على أرامكو.

وكانت الصحيفة قالت الإثنين، إنّ “المسؤولين السعوديين يبحثون تأجيل طرح أسهم أرامكو في الأسواق بعد الهجوم على الشركة السبت”.

وتعد “أرامكو” رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

وأعلنت السعودية، اعتزامها دعوة خبراء دوليين وأممين للمشاركة بتحقيقات الهجوم على منشأتي “أرامكو” شرقي المملكة.

وقال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، لم يتم من الأراضي اليمينة وتم بأسلحة إيرانية.