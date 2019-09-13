“السيابي” يُقدّم مقترحاً هاماً لحصر الوظائف المشغولة من قبل الوافدين بالسلطنة.. كيف تفاعل المغرّدون معه؟

قدّم نائب رئيس مجلس الشورى العُماني سابقاً إسحاق بن سالم السيابي مقترحاً للجهات المختصة في سلطنة عمان، يتضمن حلولاً لمواضيع راهنة ومقترحات ووقاية من مشاكل قادمة، فيما يتعلّق بوظائف الوافدين.

وجاء في مقترح “السيابي” للجهات المختصة، لحصر الوظائف المشغولة من قبل الوافدين حالياً، والتي تعد من وظائف الصف الأول والثاني والمستشارين والخبراء في كافة المؤسسات الحكومية، والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 49 بالمائة وأكثر، وعرضها للمنافسة على الكوادر العمانية التي ترغب في العمل بتلك الوظائف فورآ.

مقترح للجهات المختصة،لحصر الوظائف المشغولة من قبل الوافدين حاليآ،والتي تعد من وظائف الصف الأول والثاني والمستشارين والخبراء في كافة المؤسسات الحكومية،والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 49 بالمائة واكثر،وعرضها للمنافسة على الكوادر العمانية التي ترغب في العمل بتلك الوظائف فورآ ! — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) September 13, 2019

ويأتي مقترح نائب رئيس مجلس الشورى العُماني سابقاً في وقتٍ يطالب فيه عاطلون عن العمل في السلطنة باعتماد “التعمين” في الوظائف .

ولاقى مقترح “السيابي” إعجاب وتفاعل المغرّدين العُمانيين.

@OmanMocs @StateAudit_Oman @Oman_GC @ShuraCouncil_OM @maawali_k @springism414 المقترح الذي تقدم به الشيخ إسحاق يتضمن حلول لمواضيع راهنه وكذلك مقترحات ووقايه عن مشاكل قادمه، الإحلال يوفر وظايف للباحثين عن عمل وكذلك اتخاذ إجراءات التعمين قبل حدوث ازمه وصدام مع الوافدين ي — فراس تاج الراس (@saalhajri9) September 13, 2019

متى وجد المخلصون في مقترحاتكم لخدمه البلد وأبناء البلد .

نقول نحن بخير

اتمنى ان يؤخذ هذا المقترح من قبل المختصين بالبلد.

فعلا هناك وظائف غير منتجه وتحتاج إعادة نظر ومنها كبير …. وكبير … و مدير مختص وغيرها .

مع مراعاة اكرامهم بنظام يكون لهم منصف فهم لهم اليد العليا للخدمه. — علي الغيلانيAMMA (@amma19701) September 13, 2019

مقترح جيد على ان يشمل المسؤولين الذين يستحوذون على رئاسة مجالس الشركات والمؤسسات الحكومية والذي يؤثرعلى تطورالشركات لعدم التفرغ ويفضل تنافس من لديه الكفآءة من العمانين وفق أسس محددة مع التفرغ التام لها ودورالوزارة المعنية الإشراف والمتابعة ويتفرغ المسؤول لوزارته وتطويرها. — salim (@Shjsur2012salim) September 13, 2019

طال عمرك ….جزاك الله خيرآ …بهذا المقترح الطيب ونتمنااااا يوصل للجهة المعنيه….وأتخاذ المعقول فيه ..وان دل ع شي فأنه يدل ع حبك وأحترامك وتقدير لهذا الوطن الغالي…بوركت وبارك الله فيك… — سعيد العامري (@Ys5V0ngAtP6I1uw) September 13, 2019

ان احلال العمانيين في الوظائف الحكومية بدلا عن الوافدين يعد مطلبا وطنيا، ولكن الإحلال لا يحدث فجأة فلا بد من خطط لهذا ومنذ سنوات، وغياب هذا الخطيط ادى الى ما آلة اليه الامور في تضخم الباحثين عن عمل، فالحل التخطيط ومن ثم الرقابة والمتابعة حتى تحل المشكلة. — د. سالم بن سليم الغنبوصي (@sghnbousi) September 13, 2019

مقترح مهم عسى أن يكون أول مرحلة للتطبيق ضمن جدول أعمال المركز الوطني للتشغيل.. — أبو شهاب (@shabib4554) September 13, 2019

واعتبر “السيابي” أنّ “النتائج الجيدة التي يجب ان تحققها الشركات والمؤسسات الحكومية ليست ارقام الأرباح فقط، وإنما قبل ذلك نجاحها في تمكين وتهيئة الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة تلك المؤسسة،فالدول تبني العقول والإنسان اولآ “.

وأضاف: “من غير المعقول ان تدار قطاعات حكومية هامة، وتصدر منها قرارات إستراتيجية مالية واقتصادية وغيرها من تقدير وتقييم موظف وافد قد يكون اليوم معنا وغدآ مع غيرنا، ومن المناسب جدآ ان تكون هناك حدود وخطوط “.

وجهة نظر احترمها جدآ ولها سندها،ولعلي اختلف معك قليلآ في تعريف(النتائج الجيدة)فالنتائج الجيدة التي يجب ان تحققها الشركات والمؤسسات الحكومية ليست ارقام الأرباح فقط،وإنما قبل ذلك نجاحها في تمكين وتهيئة الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة تلك المؤسسة،فالدول تبني العقول والإنسان اولآ ! — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) September 13, 2019