اسحاق السيابي
اسحاق السيابي
الهدهد

“السيابي” يُقدّم مقترحاً هاماً لحصر الوظائف المشغولة من قبل الوافدين بالسلطنة.. كيف تفاعل المغرّدون معه؟

كتب وطن
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قدّم نائب رئيس مجلس الشورى العُماني سابقاً إسحاق بن سالم السيابي مقترحاً للجهات المختصة في ، يتضمن حلولاً لمواضيع راهنة ومقترحات ووقاية من مشاكل قادمة، فيما يتعلّق بوظائف الوافدين.

 

وجاء في مقترح “السيابي” للجهات المختصة، لحصر المشغولة من قبل الوافدين حالياً، والتي تعد من وظائف الصف الأول والثاني والمستشارين والخبراء في كافة المؤسسات الحكومية، والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 49 بالمائة وأكثر، وعرضها للمنافسة على الكوادر العمانية التي ترغب في العمل بتلك فورآ.

ويأتي مقترح نائب رئيس مجلس الشورى العُماني سابقاً في وقتٍ يطالب فيه عاطلون عن العمل في السلطنة باعتماد “” في الوظائف .

 

ولاقى مقترح “السيابي” إعجاب وتفاعل المغرّدين العُمانيين. 

واعتبر “السيابي” أنّ “النتائج الجيدة التي يجب ان تحققها الشركات والمؤسسات الحكومية ليست ارقام الأرباح فقط، وإنما قبل ذلك نجاحها في تمكين وتهيئة الكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة تلك المؤسسة،فالدول تبني العقول والإنسان اولآ “.

 

وأضاف: “من غير المعقول ان تدار قطاعات حكومية هامة، وتصدر منها قرارات إستراتيجية مالية واقتصادية وغيرها من تقدير وتقييم موظف وافد قد يكون اليوم معنا وغدآ مع غيرنا، ومن المناسب جدآ ان تكون هناك حدود وخطوط “.

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