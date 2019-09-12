ابن سلمان سيطيح بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من منصبه قريبا

زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، أن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية سيتم الإطاحة به قريبا من منصبه.

وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 390 ألف شخص “قريباً سيصبح أمير المنطقة الشرقية في خبر كان (سيتم عزله).”

قريباً سيصبح أمير المنطقة الشرقية في خبر كان (سيتم عزله). — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 11, 2019

ولم يكشف الحساب المثير للجدل والتي صدقت تسريباته كثيرا من قبل، أي تفاصيل أخرى بشأن ما تحدث عنه من إطاحة ابن سلمان بالأمير سعود بن نايف قريبا.

يشار إلى أن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، هو أمير المنطقة الشرقية، وشقيق الأمير محمد بن نايف الأكبر الذي أطاح به ابن سلمان من منصب ولي العهد ووضعه تحت الإقامة الجبرية كما ذكرت العديد من التقارير.

وآخر ظهور للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كان اليوم الخميس بمكتبه بديوان الإمارة، حيث قلد النقيب محمد بن عبدالعزيز الشحيتان من منسوبي قوات الأمن الخاصة- رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة «نقيب».

يشار إلى أن تقارير أجنبية، أكدت أن محمد بن نايف، يعد أحد أقوى رجال الأسرة الحاكمة في السعودية “آل سعود”، ومن النافذين، إلا أن هناك قيودًا عليه من محمد بن سلمان.