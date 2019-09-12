الأمير سعود بن نايف
الهدهد

ابن سلمان سيطيح بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من منصبه قريبا

كتب خاص "وطن"
1

زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، أن الأمير بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية سيتم الإطاحة به قريبا من منصبه.

وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 390 ألف شخص “قريباً سيصبح أمير المنطقة الشرقية في خبر كان (سيتم عزله).”

ولم يكشف الحساب المثير للجدل والتي صدقت تسريباته كثيرا من قبل، أي تفاصيل أخرى بشأن ما تحدث عنه من إطاحة ابن سلمان بالأمير سعود بن نايف قريبا.

يشار إلى أن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، هو أمير المنطقة الشرقية، وشقيق الأمير الأكبر الذي أطاح به ابن سلمان من منصب ولي العهد ووضعه تحت الإقامة الجبرية كما ذكرت العديد من التقارير.

وآخر ظهور للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كان اليوم الخميس بمكتبه بديوان الإمارة، حيث قلد النقيب محمد بن عبدالعزيز الشحيتان من منسوبي قوات الأمن الخاصة- رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة «نقيب».

يشار إلى أن تقارير أجنبية، أكدت أن محمد بن نايف، يعد أحد أقوى رجال الأسرة الحاكمة في “آل سعود”، ومن النافذين، إلا أن هناك قيودًا عليه من .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

محمد بن سلمان يبني 5 سجون جديدة .. “مجتهد” يكشف مواقعها وتفاصيلها

الهدهد

بعد أن سب وائل غنيم عبدالله بن زايد.. “شاهد” محمد علي يفضح ابن سلمان وابن…

تقارير

حصل عليها سرا من رفاقه في جهاز المخابرات.. أخطر تسريبات جريمة اغتيال خاشقجي يكشفها…

الهدهد

فضيحة شقيقة ولي العهد السعودي “المتعجرفة” تتصدر عناوين الصحف والقضاء…

  1. ابو احمد يقول

    اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب يا منتقم يا جبار يا قاصم كل جبار اجل حيلهم بينهم واضرب الطالمين بالظالمين احصهم عددا وقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا .

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.