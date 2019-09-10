طقوس الشيعة في كربلاء “مذبحة” بشرية.. “شاهد” 130 قتيلًا وجريحًا أثناء إحياء ذكرى “عاشوراء”

صُدم متابعون بما أعلنته وزارة الصحة العراقية عن مقتل وإصابة نحو 130 عراقيًا خلال حادث أثناء إحياء الشيعة ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية.

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ارتفاع عدد ضحايا "ركضة طويريج" في كربلاء إلى 36 قتيل و131 جريح pic.twitter.com/Zr4uhifQmF — راديو ! (@zr_zr) September 10, 2019

وذكرت الوزارة أن نحو 30 شخصًا قتلوا، وأصيب نحو 100 بفعل انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في كربلاء، وقالت الوزارة إنها استنفرت طواقمها لتقديم العلاج للمصابين.

الى الاخوة الشيعة مع كامل الاحترام و التقدير ، ان سيل الدماء و التطبير عمل غير منطقي و غير انساني؛ فمواساة الحسين (ع) لا تأتي بالادماء ..

لنحترم قدسية عاشوراء pic.twitter.com/ImxsYsEiFH — ✞ MiRa ✞~🇱🇧~ لبنانية (@MiRa14890785) September 8, 2019

ويحيي مئات آلاف الشيعة حول العالم ذكرى يوم عاشوراء “واستشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قبل نحو 14 قرنًا”.

عباس الموسوي

رجل من مدینة كربلاء قال رٲیت الامام الحسین في منامي وقال لي اضرب نفسك 3 طلقاط وسوف انجيك من الموت فقام الرجل بضرب نفسه طلقات لكنه لم یصل الی المستشفی

حين تتحكم البدعة بالعقل والقلب هنالك محض الضياع

﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين﴾ pic.twitter.com/meBxnWwmKO — د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) September 10, 2019

وانطلقت مراسم إحياء هذه المناسبة بالمدن الشيعية في العراق في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، ولاسيما في مدينة كربلاء (118 كلم جنوبي بغداد) عند ضريح الإمام الحسين المزعوم، وهو تقليد اعتاد عليه الشيعة منذ عشرات السنوات.

#ياحسين

شتان مايفعله الشيعة الروافض في يوم عاشوراء ومايفعله أهل السنة ✨ pic.twitter.com/L01cvHLpGR — ميلاف بنت عبدالعزيز. (@c_as2r) September 9, 2019

ويحمل المشاركون أعلامًا ملونة ويرتدون ملابس سوداء، ويضرب بعضهم نفسه ولاسيما ظهره ومقدمة رأسه بآلات حادة وسلاسل، ما يتسبب عادة بسيل الكثير من الدماء.

الاخوان الشيعة الساعه كم يبدأ الماتش في يوم #عاشورا pic.twitter.com/PcreWqn2VP — احمد الحساني🇸🇦 (@0256Ahmad) September 9, 2019

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس الثلاثاء إجازة رسمية في البلاد، ونشرت وزارة الداخلية الآلاف من عناصر الأمن والحشد الشعبي لتأمين الحماية لمواكب الشيعة.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري.

هل هذا يامعشر الشيعه من الاسلام في شيء pic.twitter.com/UURN8Pdahm — Abu Seba 🇸🇦 (@yxmo_wt41) September 8, 2019

وهذا اليوم هو الذي نجّى الله فيه موسى من فرعون، ويوافق اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركة كربلاء، ولهذا السبب يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن.

من أعمال الشيعة في يوم عاشوراء

بدع وخزعبلات ما أنزل الله بهااا من سلطان

pic.twitter.com/rCNsXYP6SU — شوق (@shoooq55555) September 9, 2019

ويعدّ صيام يوم عاشوراء سُنة عند أهل السنة والجماعة، وصيامه يُكفّر ذنوب سنة ماضية.

هؤلاء الشيعة وما سيحدث في عاشوراء… انظروا إلى نعمة الإسلام وحمدوا الله عليه وتمسكوا به… الحمدلله الذي عافانا من هؤلاء pic.twitter.com/EDLWqjjUyb — شوق (@shoooq55555) September 8, 2019

ويرى الشيعة أنهم يُعاقبون أنفسهم عبر إيذاء أجسادهم، تكفيرًا عن عدم نصرتهم الحسين قبل استشهاده.