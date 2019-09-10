بملابس فاضحة .. نشر صورة منسوبة للسيدة صاحبة المكالمة الجنسية مع مستشار “السيسي”

تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ صورة مزعومةً لزوجة مدير مكتب محافظ الإسماعيلية بمصر، الذي استقال بعد تسريب المكالمة الجنسية لها مع المحافظ اللواء حمدي عثمان.

كانت مواقع التواصل في مصر قد شهدت خلال الأيام الماضية تسريبات لمكالمات للمحافظ مع إحدى السيدات، تكشف عن علاقة عاطفية بينهما، واتفاقات على مواعيد للقاء وتبادل الغرام بينهما في أماكن مختلفة بالمحافظة.

وشهدت التسريبات التي راجت بكثافة تعبيرات وألفاظاً حميمية بين المحافظ والسيدة التي ذكر النشطاء أنها زوجة مدير مكتبه.

وكان المحافظ الذي شغل منصباً بارزاً في الجيش المصري قد عُين محافظاً للإسماعيلية في أغسطس الماضي.