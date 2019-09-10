محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان
محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان
حياتنا

بملابس فاضحة .. نشر صورة منسوبة للسيدة صاحبة المكالمة الجنسية مع مستشار “السيسي”

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ صورة مزعومةً لزوجة مدير مكتب بمصر، الذي استقال بعد تسريب المكالمة الجنسية لها مع المحافظ اللواء حمدي عثمان.

 

كانت مواقع التواصل في قد شهدت خلال الأيام الماضية تسريبات لمكالمات للمحافظ مع إحدى السيدات، تكشف عن علاقة عاطفية بينهما، واتفاقات على مواعيد للقاء وتبادل الغرام بينهما في أماكن مختلفة بالمحافظة.

 

وشهدت التسريبات التي راجت بكثافة تعبيرات وألفاظاً حميمية بين المحافظ والسيدة التي ذكر النشطاء أنها زوجة مدير مكتبه.

 

وكان المحافظ الذي شغل منصباً بارزاً في الجيش المصري قد عُين محافظاً للإسماعيلية في أغسطس الماضي.

 

 
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