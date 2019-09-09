هل سيعود التوتر مجدداً؟ .. حزب الله يُسقط طائرة إسرائيلية .. وصواريخ من سوريا نحو “إسرائيل”

في تطور جديد، وبعد أسبوع من استهداف حزب الله اللبناني لناقلة جند اسرائيلية عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، أعلن الحزب، صباح الاثنين، أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية، في بلدة رامية جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية – اللبنانية، باتجاه بلدة رامية الجنوبية”.

وأضاف انه “تم إسقاط الطائرة المسيرة، وأصبحت في يد المقاومين”.

وبعد ساعاتٍ قليلة، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، إنه رصد عمليات إطلاق “فاشلة”، لقذائف صاروخية من سوريا، باتجاه “إسرائيل”.

وقال الجيش في بيان:” في ساعات الصباح الباكر، تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل، حيث تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق”.

وأضاف:” يعتبر الجيش الإسرائيلي، أن النظام السوري مسؤول عن كل عملية تنطلق من أراضيه”.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي:” نحن نحذر نظام بشار الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه، حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها، لا يخفى هذا الشيء علينا، وقد أعذر من أنذر”.