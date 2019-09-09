فيديو لن تُشاهده إلا في سلطنة عمان .. ماذا فعل “إباضي وسنّي” مع “شيعة” خلال مراسم يوم عاشوراء

تداول عُمانيون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطعا مصورا، يبرز حقيقة وواقع التعايش في السلطنة مع اختلاف المذاهب بعيداً عن الطائفية، تزامنا مع إحياء مراسم يوم عاشوراء الاثنين.

ويظهر المقطع المتداول مشاركة أبناء السنة والاباضية، لشيعة إحياء مراسم عاشوراء في السلطنة، بهدف إظهار رسالة السلام للعالم ونبذ الطائفية.

يحصل في عُمان فقط سني وأباضي يشاركون إخوانهم الشيعه في إحياء مراسم عاشوراء بهدف إيصال رساله للعالم أن لا للطائفيه البغيضه ،، الجميع يستطيعون التعايش بسلام.



عُمان نموذجاً . pic.twitter.com/dth1mtWKLq — بن شبيب (@fh0qZqNdJOddQzn) September 9, 2019



وعلق الأكاديمي العُماني، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس البروفيسور حيدر اللواتي على هذه الفيديو، وقال إن ما تشاهدونه في هذا المقطع يمثل حقيقة وواقع التعايش في عُمان.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”نشاهد مظاهره الجميلة في حضور المجالس الحسينية”.

ما تشاهدونه في هذا المقطع يمثل حقيقة وواقع التعايش في عُمان، نشاهد مظاهره الجميلة في حضور المجالس الحسينية

. pic.twitter.com/aut0GdLw48 — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) September 9, 2019

وأثنى كثيرون على روح المشاركة المجتمعية بين العُمانيين بعيدا عن تعصب المذاهب والفتنة الطائفية.

لا للطائفية عمان نبض واحد oman 🇴🇲 ❤️🤘 pic.twitter.com/LCRRK68Oba — ســليــمــان (@izki123) September 9, 2019

وعلق مغردة بقولها:”صورة رائعة أدام الله عليكم الأمن والأمان، إن شاء الله نرى كل المسلمين بهذه الصورة”.

صروة رائعة… أدام اللله عليكم الأمن والأمان… إن شاء الله نرى كل المسلمين بهذه الصورة — (زينب علي).عراقية (@AliAli55666746) September 9, 2019

وكتب آخر:”كانت وما زالت عمان مضربا للامثال في المحبة والتعايش السلمي وإقامة الشعائر الحسينية بكل إخوة. ربي يحفظ.العمانيين.ويديم عليهم نعمة الاخوة.ببركات الحسين ع.”

كانت ومازالت عمان مضربا.للامثال .في المحبه.والتعايش السلمي واقامه الشعائر الحسينية بكل إخوة.

ربي يحفظ.العمانيين.ويديم عليهم نعمه الاخوه.ببركات الحسين ع. — علي العراقي (@rdGD7ldiZLMnbhq) September 9, 2019

الله يديمكم على محبة أهل البيت

دمتم لعمان ذخرا — نهلا شور أم علي (@pl6Xn2dZLUrrPra) September 9, 2019

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وله فضل كبير حيث نجا الله تعالى في هذا اليوم سيدنا موسى -عليه السلام- من فرعون وجنوده، وحث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على صيام يوم عاشوراء، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم- على صيام يوم تاسوعاء اليوم التاسع من شهر محرم، وذكرت السنة النبوية فضل صيام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم:”صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ”.