إباضي وسني يشاركان الشيعة في سلطنة عمان مراسم يوم عاشوراء
إباضي وسني يشاركان الشيعة في سلطنة عمان مراسم يوم عاشوراء
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فيديو لن تُشاهده إلا في سلطنة عمان .. ماذا فعل “إباضي وسنّي” مع “شيعة” خلال مراسم يوم عاشوراء

كتب وطن
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تداول عُمانيون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطعا مصورا، يبرز حقيقة وواقع التعايش في السلطنة مع اختلاف المذاهب بعيداً عن الطائفية، تزامنا مع إحياء مراسم الاثنين.

 

ويظهر المقطع المتداول مشاركة أبناء السنة والاباضية، لشيعة إحياء مراسم عاشوراء في السلطنة، بهدف إظهار رسالة السلام للعالم ونبذ الطائفية.


وعلق الأكاديمي العُماني، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس البروفيسور حيدر اللواتي على هذه الفيديو، وقال إن ما تشاهدونه في هذا المقطع يمثل حقيقة وواقع التعايش في عُمان.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”نشاهد مظاهره الجميلة في حضور المجالس الحسينية”.

وأثنى كثيرون على روح المشاركة المجتمعية بين العُمانيين بعيدا عن تعصب المذاهب والفتنة الطائفية.

وعلق مغردة بقولها:”صورة رائعة أدام الله عليكم الأمن والأمان، إن شاء الله نرى كل المسلمين بهذه الصورة”.

وكتب آخر:”كانت وما زالت عمان مضربا للامثال في المحبة والتعايش السلمي وإقامة الشعائر الحسينية بكل إخوة. ربي يحفظ.العمانيين.ويديم عليهم نعمة الاخوة.ببركات الحسين ع.”

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وله فضل كبير حيث نجا الله تعالى في هذا اليوم سيدنا موسى -عليه السلام- من فرعون وجنوده، وحث النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على صيام يوم عاشوراء، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم- على صيام يوم تاسوعاء اليوم التاسع من شهر محرم، وذكرت السنة النبوية فضل صيام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم:”صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ”.

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