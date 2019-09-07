“سيلفي وأسماء الأسد خلفي”.. “شاهد” زوجة الرئيس السوري في إطلالة جديدة وكيف بدت بعد علاجها من السرطان

ظهرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشّار الأسد، في إطلالة جديدة حيث نشرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل، اليوم السبت، صورة لها وهي تتوسّط طفلَيْن بينما يقوم أحدهما بالتقاط “سيلفي” معها.

وبدت الأسد بدون غطاء على رأسها حيث عاد شعرها للظهور بعدما كانت فقدته إثر خضوعها للعلاج الكيميائي نتيجة إصابتها بسرطان الثدي.

وكانت أسماء الأسد، قد ظهرت مؤخراً بصورة أظهرت بداية تساقط شعرها نتيجة العلاج الكيماوي الذي تتعاطاه إثر إصابتها بسرطان الثدي.

ووفقا لما هو متداول، فقد أطلت أسماء الأسد برفقة زوجها وأبنائها على أحد مطاعم دمشق القديمة، واضعة غطاء للرأس “منديل” على رأسها، حيث أكد الناشطون أنها ارتدته لإخفاء تساقط الشعر، إثر بدئها العلاج الكيماوي، لا الإشعاعي، الذي لا يؤدي الى خسارة الشعر.

اسماء الاسد تظهر فى مطعم فى دمشق

باين أنها لابسه ايشارب بعد بدايه علاجها بالكيماوى

ربنا يشفى كل مريض pic.twitter.com/eCey5O9U2q — rehab🇪🇬 (@rehabPress) August 23, 2018

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، قد كشفت يوم 8 أغسطس/آب الحالي عن إصابة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمرض سرطان الثدي.