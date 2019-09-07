اتهامات سعودية لعُمان بتهريب أسلحة للحوثيين
اتهامات سعودية لعُمان بتهريب أسلحة للحوثيين
الهدهد

حساب سعودي: “عُمان خائنة للتحالف وهي أقبح من قطر في عداء الإسلام” .. وعُمانيون يردّون

كتب وطن
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في سياق حملة “شيطنة” والإساءة لها، والتي يشنها الذباب الإلكتروني السعودي – الإماراتي بمواقع التواصل، جدد حساب سعودي بـ”تويتر” اتهام السلطنة بتهريب الأسلحة للحوثيين.

والأسطوانة المشروخة المتمثلة بـِ”تهريب الأسلحة للحوثيين”، يستخدمها الذباب الإلكتروني للهجوم على سلطنة عمان، ومحاولة الزّج بها في الحرب التي تورّطت بها والإمارات في اليمن.

وتنفي السلطنة على الدّوام أيّ عمليات من هذا القبيل، وتؤكد على سياستها المعهودة بالحياد في الأزمة اليمنية كما باقي الأزمات .

واستطاعت مسقط أن تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة اليمنية.

واتهم الحساب السعودي –وهو من كتائب الذباب الإلكتروني- سلطنة عمان بـ”خيانة التحالف”.على حدّ وصفه

وتمادى في اتهامه للسلطنة عازفاً على وتر الطائفية بقوله إن “العُمانيين يكرهون بشدة أهل السنة”.

وقال إن الأيام “ستكشف أن عمان أقبح بكثير من قطر في عداءها للاسلام ودعم كل معاول الهدم”.على حدّ زعمه

ورغم أن مزاعم الحساب السعودي لا تستحق الردّ إلا أنّ مغردّين عُمانيين كان لهم كلمتهم في إطار دفاعهم عن بلدهم ونفي أي اتهامات وأكاذيب.

وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد. بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.

وعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وإسقاطها في سبتمبر/أيلول 2014 الماضي وتدخل التحالف العربي في مارس/آذار 2015، بمشاركة عشر دول عربية في ذلك التحالف، رفضت سلطنة عمان أن تزج بنفسها في هذه الحرب وبقيت محايدة دون أن تغير من موقفها رغم تمديد زمن النزاع.

وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد. بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.

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