حساب سعودي: “عُمان خائنة للتحالف وهي أقبح من قطر في عداء الإسلام” .. وعُمانيون يردّون

في سياق حملة “شيطنة” سلطنة عمان والإساءة لها، والتي يشنها الذباب الإلكتروني السعودي – الإماراتي بمواقع التواصل، جدد حساب سعودي بـ”تويتر” اتهام السلطنة بتهريب الأسلحة للحوثيين.

والأسطوانة المشروخة المتمثلة بـِ”تهريب الأسلحة للحوثيين”، يستخدمها الذباب الإلكتروني للهجوم على سلطنة عمان، ومحاولة الزّج بها في الحرب التي تورّطت بها السعودية والإمارات في اليمن.

وتنفي السلطنة على الدّوام أيّ عمليات من هذا القبيل، وتؤكد على سياستها المعهودة بالحياد في الأزمة اليمنية كما باقي الأزمات .

واستطاعت مسقط أن تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة اليمنية.

واتهم الحساب السعودي –وهو من كتائب الذباب الإلكتروني- سلطنة عمان بـ”خيانة التحالف”.على حدّ وصفه

وتمادى في اتهامه للسلطنة عازفاً على وتر الطائفية بقوله إن “العُمانيين يكرهون بشدة أهل السنة”.

وقال إن الأيام “ستكشف أن عمان أقبح بكثير من قطر في عداءها للاسلام ودعم كل معاول الهدم”.على حدّ زعمه

خيانة #عمان للتحالف وتهريب الاسلحة للحوثيين، وكرههم الشديد والمبطن لأهل السنة



ستكشف الايام أن عمان أقبح بكثير من #قطر في عداءها للاسلام ودعم كل معاول الهدم. pic.twitter.com/83SDKps9Ro — مطنوخ #MBS🇸🇦 (@M6no5_21) September 7, 2019

ورغم أن مزاعم الحساب السعودي لا تستحق الردّ إلا أنّ مغردّين عُمانيين كان لهم كلمتهم في إطار دفاعهم عن بلدهم ونفي أي اتهامات وأكاذيب.

شيء مضحك جدا هذه الأسطوانة المشروخة السلاح من الامارات وأمريكا هذا اذا لم تكونوا تعرفون اغبياء والله ان لم تكونوا تعرفوا واستخباراتكم #يدهنوها — هلال العولقي🇴🇲 (@hilal_aloulaqi) September 7, 2019

شوف من عند من يتم التهريب



انتوا عارفين انه الحليف هو السبب ولكن أعمتكم بصيرتكم! pic.twitter.com/J3znb90xue — حمود سعيد (@homood_said) September 7, 2019

الى شعبنا في السلطنة الحبيبة والى أخواننا في المملكة العربية السعودية لا تجعلو من بعض اهل الفتن أن ينسجو فيما بيننا شباك الفتنة والكراهية فقد كثر الذباب الالكتروني على علاقاتنا ويحاول أن ينشر أوساخة النتنه على أخوتنا وهذا يزيد ضعف أمتنا كمسلمين ونسال الله ان يجمع شمل الامة — Khalid Albadi🇴🇲 (@KhalidAlbadi10) September 7, 2019

ههههههه ليش هذا التخبط اي يحد ينشر شي تفاعلو معه وصدقوه .لوكان هذا الفيديو صحيح كانت حكومتكم اول من اعلن هذا بشكل رسمي . انتو مجرد مطبلين دعو الامور هاذي لحكومتكم فهيه الادراء بها — عالي مستواه. (@aliemstwah) September 7, 2019

لم نفعل ولو شئنا لفعلنا كما فعلتم في الخمسينات يوم دعمتم الانفصاليين في حرب الجبل الأخصر وفي الستينات والسبعينات بوم دعمتم الانفصاليين في الجنوب ولكننا كما قال عنترة:

ولا أحمل الحقد القديم عليهم* وليس يسود القوم من يحمل الحقدا — هشام (@hisham_oman) September 8, 2019

وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد. بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.

وعقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وإسقاطها في سبتمبر/أيلول 2014 الماضي وتدخل التحالف العربي في مارس/آذار 2015، بمشاركة عشر دول عربية في ذلك التحالف، رفضت سلطنة عمان أن تزج بنفسها في هذه الحرب وبقيت محايدة دون أن تغير من موقفها رغم تمديد زمن النزاع.

وتملك سلطنة عمان مقومات إنهاء الحرب في اليمن بحكم أنها لا تمتلك أطماعا اقتصادية أو ترابية في هذا البلد. بل بالعكس تسعى إلى المحافظة على علاقة جيدة مع جارتها الشرقية، لأن أي تقسيم يحدث في اليمن ستكون انعكاساته سلبية على أمن واستقرار السلطنة.