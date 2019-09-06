بعد شهرين من رفضها الغناء في السعودية .. المغنية الإباحية نيكي ميناج تعتزل لهذا السبب

بعد فترة قصيرة من رفضها الغناء في السعودية، الذي كان مقررا في تموز/ يوليو الماضي، معلنة مساندتها لحقوق المرأة والمثليين، قررت مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، اعتزالها من الغناء، للتركيز في تكوين أسرة.

وكتبت ميناج (36 عاما) عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه نحو 20 مليون شخص: “لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة”.

وعزز الإعلان المفاجئ من شائعات تتردد منذ أشهر وتفيد بأنها حامل، وقالت ميناج في حزيران/ يونيو الماضي إنها “تخطط للزواج من صديقها كينيث بيتي”، وفي آب/ أغسطس غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.