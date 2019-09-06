نيكي ميناج
نيكي ميناج
حياتنا

بعد شهرين من رفضها الغناء في السعودية .. المغنية الإباحية نيكي ميناج تعتزل لهذا السبب

كتب وطن
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بعد فترة قصيرة من رفضها الغناء في ، الذي كان مقررا في تموز/ يوليو الماضي، معلنة مساندتها لحقوق المرأة والمثليين، قررت مغنية الراب الشهيرة ، اعتزالها من الغناء، للتركيز في تكوين أسرة.

 

وكتبت ميناج (36 عاما) عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه نحو 20 مليون شخص: “لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة”.

 

وعزز الإعلان المفاجئ من شائعات تتردد منذ أشهر وتفيد بأنها حامل، وقالت ميناج في حزيران/ يونيو الماضي إنها “تخطط للزواج من صديقها كينيث بيتي”، وفي آب/ أغسطس غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.

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