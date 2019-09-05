الإمارات ترسل “100” مدرعة لـ”مرتزقتها” في عدن وتسحب قواتها من الحديدة حتى يبسط الحوثي سيطرتها عليها!

أرسلت الإمارات تعزيزات عسكرية جديدة، إلى مليشياتها من عناصر ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” الموالي لها في عدن، في الوقت الذي سحبت فيه قواتها من الحديدة الامر الذي أثار جدلاً واسعاً من مخططات الامارات المشبوهة في اليمن.

وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم”، إن الامارات أرسلت “100” مدرعة جديدة للمجلس الانتقالي الموالي لها في عدن، وسحبت قواتها من الحديدة لمواجهة الجيش الوطني “.

وأضاف “بوغانم”.. ” الحوثي استغل الامر وتقدم في الحديدة فهل هناك من سيقنعني بأن الامارات تريد محاربة الحوثي هذا..اذا ماكانت من الاساس منسقه معاه..!! “.

الامارات اليوم ارسلت 100 مدرعه جديده

للمجلس الانتقالي الموالي لها في عدن

واسحبت قواتها من الحديده

لمواجهة الجيش الوطني

الحوثي استغل الامر وتقدم في الحديده

فهل هناك من سيقنعني بأن الامارات

تريد محاربة الحوثي

هذا..اذا ماكانت من الاساس منسقه معاه..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) September 4, 2019

وكشكر للإمارات، نادى الانقلابيين في المجلس العسكري الانتقالي، إلى مليونية الوفاء للإمارات التي وقفت إلى جانبهم في انقلابهم على الشرعية.

وقال قائد ما يعرف بعمليات ألوية الدعم والإسناد العميد محمود سالم ان قوات الحزام الأمني وكتائب الدعم والإسناد, انتشرت في النقاط الرئيسية بمداخل عدن, وعززت قواتها في المواقع العسكرية, لتأمين مليونية الوفاء لدولة الإمارات, التي دعا لها رئيس المجلس الأنتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي.

كما أكد “سالم” على رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد الكامل لتأمين المليونية, ودعا منتسبي الدعم والإسناد الى بذل مزيدا من الحس الأمني, ومنع حمل السلاح, ومنع حدوث ازدحام مروري في الشوارع.