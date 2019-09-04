الإنجاز القطري رسم الحزن على وجه ابن زايد.. الساقط حمد المزروعي يسخر من شعار مونديال قطر ويصفه بلفظ خارج

يبدو أن الإنجاز القطري الضخم وتحقق حلم العرب الذي حققته قطر باستضافة بطولة كأس العالم قد أثار حقد ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، فدفع بصبيانه بتويتر وعلى رأسهم “الساقط” حمد المزروعي للسخرية من شعار مونديال 2022 ومهاجمة قطر للتشويش على هذا الإنجاز الضخم.

ونشر “المزروعي” الذي يلقبه النشطاء بـ”المغرد البذيء” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) فيديو لحظة إعلان الشعار ليسخر منه بتعليق خارج.

حتى القطريين انصدموا من شعار الفوطه الصحية 😂 … pic.twitter.com/xFSbU5miwj — حمد المزروعي (@uae_3G) September 4, 2019

ودون ما نصه:”تى القطريين انصدموا من شعار الفوطه الصحية”

وتسببت تغريدة ببغاء ابن زايد حمد المزروعي في هجوم عنيف عليه من قبل متابعيه، حتى الإماراتيين الذين أكدوا أنه يسيء لسمعة الإمارات بتغريداته القذرة تلك.

وأكد آخرون أن هذا المغرد يأتي على رأس قائمة المغردين الذين انتقدهم حاكم دبي محمد بن راشد في أحدث رسائله، واتهمهم بالإساءة لسمعة الإمارات.

يشار إلى أن شعار كأس العالم 2022 في قطر الذي سخر منه المزروعي لاقى إشادة عالمية، بمجرد كشف النقاب عنه حتى نافس على صدارة التصويت في استفتاء لصحيفة (ماركا) الإسبانية الشهيرة، لاختيار أجمل شعار في تاريخ المونديال.

وطرحت الصحيفة المدريدية صوراً لجميع تصميمات شعار كأس العالم على مرّ التاريخ، وطلبت من الجمهور التصويت لاختيار الأفضل بينها، ونال شعار مونديال قطر إعجاباً كبيراً حتى صعد للمركز الثاني تاريخياً حتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

وارتقى شعار مونديال جنوب أفريقيا 2010 للصدارة بنسبة 21%، ويليه شعار قطر بنسبة 14%، وهي قابلة للزيادة في الساعات المقبلة قبل غلق التصويت، وكان أقرب المنافسين شعار مونديال إسبانيا 1982، وشعار كوريا واليابان 2002 بنسبة 9%.

وتمّ الإعلان عن الشعار القطري في نفس التوقيت في أكثر من 20 دولة عربية وأوروبية، وغيرها في بقاع الأرض عبر شاشات عملاقة وسط احتفاء جماهيري مع قرب موعد الحدث الرياضي الأهم على الإطلاق.

ويُشير الشعار القطري إلى وشاح أبيض على شكل كأس العالم، ويُعبّر عن الثقافة العربية في الزي بجانب زخارف عربية، كما يُجسد علامة اللانهاية ورقم 8 في إشارة إلى عدد استادات البطولة.