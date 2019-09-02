“شاهد” فضيحة جيش السعودية العظمى.. الحوثي يسيطر على لواء عسكري بكامل معداته وجنوده وضباطه

تداول مغردون يمنيون مقطعا مصورا وصفوه بأنه فضيحة مدوية لجيش المملكة العربية السعودية، الذي أوحل به ولي العهد محمد بن سلمان في المستنقع اليمني.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع سيطرة مجموعة من جنود الحوثي، على لواء عسكري سعودي بكامل معداته العسكرية وجنوده وضباطه.

الحوثي يسيطر على لواء عسكري سعودي بكامل معداته العسكريه وجنوده وضباطه

مع تحيات جيش الكبسهpic.twitter.com/OmNq3yJUMc — حاتم الحريزي – المهرة (@qmpz71) September 2, 2019

وأصبحت جماعة الحوثيين في اليمن تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المملكة، فضلا عن استهداف جنود السعودية على الحدود وداخل العمق اليمني.

وأحد أهم الأمور التي باتت تتسم بها الحرب اليمنية، هي تلك الهجمات شبه اليومية التي تشنها جماعة الحوثي في الداخل السعودي عبر طائرات مسيرة من دون طيار.

وأواخر أغسطس الماضي أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أن قواته نفذت هجوما بطائرات مسيرة على موقع عسكري -وصفه بالمهم- في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد يوم من سلسلة هجمات صاروخية أطلقتها الجماعة نحو السعودية.

ونقل موقع المسيرة نت التابع للحوثيين عن المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع أن “الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات “صماد3” على هدف عسكري مهم في الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة.

وسبق أن كشف الحوثيون أيضا عن أكبر عملية هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على قاعدة الملك خالد الجوية، حيث استهدفت طائرات “كي2” مرابض الطائرات الحربية، ومبنى الاتصالات، وبرج المراقبة في القاعدة، وعلى مطار أبها الدولي، ومواقع أخرى.