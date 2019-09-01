لجين عمران تفجر غضب السعوديين.. استشهدت بدبي وطالبت بالسماح لنساء المملكة بـ”العوم” بعد القيادة ودخول الملاعب

أثارت الإعلامية السعودية المعروفة لجين عمران، جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد مطالبتها السلطات في المملكة بتخصيص شاطئ خاص بالنساء، وهو أمر غريب على السعودية البلد المحافظ.

وقالت “لجين” في تغريدة على حسابها بتويتر رصدتها (وطن): “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي”

أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊

فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي

جربت أزورهم بنفسي

كثير إستمتعت

و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة

و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤#نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية https://t.co/zTOLUnuU63 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) August 31, 2019

وتابعت:”جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت وفيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية”

وفي يونيو من العام الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يسمح للمرأة بقيادة السيارة، “وفق الضوابط الشرعية”، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية “الدولة الوحيدة في العالم” التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

كانت الهيئة قد عارضت في أكثر من مناسبة خلال العقود الماضية، أمر السماح للإناث بقيادة المركبات في المملكة.

ومنذ صعود ابن سلمان للحكم أصدر العديد من القرارات التي أعطت المرأة مساحة أكبر من الحرية، عارضها ناشطون بوصفها انحلال وخروج على العادات ولا علاقة لها بالحرية فيما أكد آخرون أن هذه القرارات سياسية يهدف ولي العهد من ورائها تلميع صورته دوليا ليس إلا.